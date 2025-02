Bewaffneter Raubüberfall in Graz: 17-Jähriger festgenommen

Am Freitagnachmittag kam es in einer Trafik im Grazer Bezirk Gries zu einem Raubüberfall. Ein 17-jähriger Jugendlicher aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld bedrohte dabei eine Trafikangestellte mit einem Messer und erbeutete Bargeld. Der Tatverdächtige konnte kurz darauf von der Polizei festgenommen werden. Die Beute sowie die Tatwaffe wurden sichergestellt.

Anreise nach Graz und familiärer Streit

Der Jugendliche war am Nachmittag mit dem Bus von Hartberg nach Graz gereist, um seine Mutter zu besuchen. Während des Aufenthalts kam es zu einem Streitgespräch mit seinem leiblichen Vater am Telefon, in dessen Verlauf er diesem drohte, ihn aufzusuchen und „abzustechen“. Nach dem Telefonat griff der 17-Jährige zu einem Küchenmesser und verließ die Wohnung. Anstatt jedoch zu seinem Vater zu gehen, fasste er den spontanen Entschluss, eine nahegelegene Trafik zu überfallen.

Dramatischer Überfall in der Trafik

Gegen 17:15 Uhr betrat der Jugendliche mit aufgesetzter Kapuze die Trafik, in der sich zu diesem Zeitpunkt lediglich eine 44-jährige Angestellte befand. Unter Vorhalt des Messers forderte er die Herausgabe von Bargeld. Die verängstigte Angestellte händigte ihm das gesamte Bargeld aus der Kassa aus. Beim Verlassen des Geschäfts drohte der Täter der Frau erneut mit dem Tod, falls sie die Polizei verständigen würde.

Ein Kunde, der just in diesem Moment die Trafik betreten wollte, wurde ebenfalls mit dem Messer bedroht und gezwungen, weiterzugehen. Der Mann verständigte umgehend über Notruf die Polizei und konnte den Fluchtweg des Täters präzise schildern.

Schnelle Festnahme dank Polizeifahndung

Dank der raschen Fahndung gelang es den Einsatzkräften, den Jugendlichen in der Nähe des Tatorts zu stellen und festzunehmen. Er hielt das Messer zu diesem Zeitpunkt noch immer in der Hand. Die Polizei stellte sowohl die Tatwaffe als auch das erbeutete Bargeld sicher. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv.

Der Tatverdächtige zeigte sich bei der Vernehmung weitgehend geständig. Er wurde in eine Justizanstalt überstellt.