E-Scooter-Fahrer entriss 84-jähriger Frau die Handtasche

Gegen 12:05 Uhr war die 84-Jährige aus Graz am 10. Mai zu Fuß in der Pestelozzistraße im Bezirk Jakomini auf dem Gehsteig unterwegs, als ihr ein Mann mit einem E-Scooter mit hoher Geschwindigkeit entgegenkam. Im Vorbeifahren riss er an der Handtasche der Frau, die diese zunächst noch kurz festhalten konnte. Durch einen starken Ruck gelang es dem Täter schließlich, ihr die Tasche zu entreißen. Der Mann flüchtete in unbekannte Richtung.

Unmittelbar nach dem Vorfall leitete die Polizei eine Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen sowie zwei Polizeidiensthundestreifen ein. Im Rahmen dieser Fahndung konnte ein 17-jähriger afghanischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung angehalten werden.

Bei der Kontrolle führte der Jugendliche zwei Mobiltelefone mit sich – eines davon konnte eindeutig dem Opfer zugeordnet werden. Der Tatverdächtige wurde daraufhin festgenommen. Die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz.