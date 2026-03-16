Krieg stärkt das Iran-Regime: Hardliner festigen ihre Macht

Noch Anfang März zeigte sich Oberst dG Wasinger im Interview mit dem STANDARD überzeugt: Ein Regimewechsel im Iran sei nicht zu erwarten. Hat der weitere Kriegsverlauf diese Einschätzung verändert? Ganz und gar nicht – im Gegenteil:

Die Hardliner haben sich durchgesetzt

Mit dem neuen Ayatollah – dem Sohn des bisherigen geistlichen Führers – haben sich im Iran jene Kräfte durchgesetzt, die für einen besonders harten Kurs stehen. Selbst ein gezielter Angriff der israelischen Streitkräfte auf den neuen Führer konnte daran nichts ändern. Und selbst wenn ein solcher Angriff erfolgreich wäre, so Wasinger, würde aller Wahrscheinlichkeit nach wieder ein Hardliner an die Macht kommen. Die Führungsriege des iranischen Regimes ist also austauschbar – die politische Richtung jedoch nicht.

Angriffe von außen schweißen zusammen

Das ist ein Muster, das sich in der Geschichte immer wieder zeigt: Wenn ein Land von außen angegriffen wird, rücken die Menschen – und vor allem die Mächtigen – enger zusammen. Im Iran ist das nicht anders. Statt das Regime zu erschüttern oder einzuschüchtern, haben die militärischen Angriffe die Hardliner eher noch gestärkt. Sie schließen die Reihen, demonstrieren Geschlossenheit und festigen ihre Macht.

Fazit: Das Iran Regime steht fester denn je

Für Oberst dG Wasinger ist die Lage klar: Das iranische Regime wirkt nicht geschwächt, sondern gefestigt. Wer auf einen baldigen Wandel in Teheran hofft, dürfte enttäuscht werden. Die aktuelle Entwicklung deutet eher darauf hin, dass die harte Linie im Iran noch auf längere Zeit bestimmend bleiben wird.

Das Interview mit Oberst dG Matthias Wasinger führten wir in Kooperation mit Inside Politics Austria am 12. März 2026 in der Grazer Belgier Kaserne.