Graz bereitet sich weiter auf heißere Sommer vor. An zwei öffentlichen Standorten sorgen nun Sprühnebel-Lanzen für Abkühlung. Die Stadt testet die Anlagen beim Bad zur Sonne in der Feuerbachgasse sowie in der Schmiedgasse auf Höhe des Amtshauses. Beide Standorte laufen bereits.

Mit dem Pilotprojekt will Graz herausfinden, wie gut diese Form der Kühlung im Alltag funktioniert. Vor allem an stark aufgeheizten Tagen sollen die feinen Wassernebel die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum verbessern.

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner verweist dabei auf die wachsende Belastung durch Hitze in der Stadt:

Die Hitztetage in der Stadt werden mehr und sind künftig eine riesige Herausforderung für die Gesundheit von vielen, vor allem älteren Menschen. Wir sind daher gefordert zusätzlich zur umfassenden Begrünung der Stadt neue Lösungen für mehr Abkühlung zu schaffen. Bäume und Grünflächen tragen am meisten zur Abkühlung der Stadt bei. Mit den Sprühnebellanzen bieten wir jetzt eine einfache und kostengünstige Maßnahme, die an besonders heißen Tagen für unmittelbare Abkühlung sorgt.

Die Stadt nutzt für die Montage bereits vorhandene Unterflurhydranten. Dadurch braucht es keine aufwendige neue Infrastruktur. Außerdem hält Graz die Kosten für das Pilotprojekt damit vergleichsweise niedrig.

Als Vorbild dient Wien. Dort setzt die Stadt ein ähnliches System unter dem Namen „Sommerspritzer“ ein. Graz sammelt nun eigene Erfahrungen, um die Wirkung der Anlagen unter lokalen Bedingungen zu prüfen.

Die Finanzierung übernimmt die Holding Graz Wasserwirtschaft. Sie kümmert sich vorerst auch um die technische Betreuung und Wartung der Sprühnebel-Lanzen. Nach der Testphase will die Stadt bewerten, ob weitere Standorte in Graz infrage kommen.