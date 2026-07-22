Wer Fahrrad und Bahn kombiniert, kann die Radstation am Grazer Hauptbahnhof weiterhin langfristig nutzen. Die Stadt Graz verlängert den Mietvertrag mit den ÖBB bis Ende 2031. Damit bleiben die gesicherten Stellplätze, der Radverleih und die Reparaturangebote erhalten.

Die Radstation richtet sich vor allem an Pendler, Bahnreisende und Menschen, die ihr Fahrrad wettergeschützt und sicher abstellen möchten.

240 sichere Stellplätze direkt am Hauptbahnhof

In der Fahrradgarage stehen insgesamt 240 Dauerstellplätze zur Verfügung. Nutzer können ihr Fahrrad dort rund um die Uhr unterbringen und anschließend direkt auf Bus oder Bahn umsteigen.

Das Angebot ist stark ausgelastet. Im Juni 2026 waren rund 93 Prozent der Plätze belegt. Wer regelmäßig einen Stellplatz benötigt, sollte sich deshalb frühzeitig über freie Kapazitäten informieren.

Ein Monatsticket kostet 10 Euro pro Fahrrad. Für ein Jahresticket fallen 100 Euro an.

Fahrrad ausleihen und kleinere Schäden reparieren

Neben den Stellplätzen bietet die Radstation weitere Dienstleistungen für Radfahrer. Insgesamt stehen 35 Leihräder zur Verfügung. Dazu gehören auch E-Bikes.

Bei einer Panne hilft das Personal vor Ort weiter. Kleinere Reparaturen können Radfahrer außerdem selbst durchführen. Im Außenbereich befinden sich dafür eine Werkzeugbox, ein Reparaturschrank und ein Schlauchautomat.

Kunden der Radstation können zusätzlich Schließfächer nutzen. Gemeinsam mit dem Radverteiler bietet die Station außerdem einen kostenlosen Lastenradverleih an.

Das bietet die Radstation am Hauptbahnhof

240 gesicherte Dauerstellplätze

Zugang rund um die Uhr

35 Leihräder

Verleih von Fahrrädern und E-Bikes

Pannenhilfe

Werkzeug für kleinere Reparaturen

Schlauchautomat

Schließfächer für Kunden

kostenloser Lastenradverleih

Preise für einen Dauerstellplatz

Das Monatsticket kostet 10 Euro pro Fahrrad. Das Jahresticket ist für 100 Euro erhältlich. Wer das Angebot das ganze Jahr nutzt, spart somit gegenüber zwölf einzelnen Monatstickets 20 Euro.

Stadt sichert Angebot langfristig

Der Grazer Stadtsenat hat den Mietvertrag mit den ÖBB bis zum 31. Dezember 2031 verlängert. Damit bleibt die Radstation für mindestens fünf weitere Jahre bestehen.

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner erklärt:

Die Radstation macht den Umstieg zwischen Fahrrad und Bahn besonders einfach. Man kann sein Fahrrad sicher abstellen, ein Leihrad ausborgen, bekommt Pannenhilfe oder kann kleinere Reparaturen direkt selbst erledigen – alles an einem Ort. Genau solche unkomplizierten Angebote machen nachhaltige Mobilität im Alltag attraktiv und bequem.

Auch Wolfgang Feigl, Leiter der Grazer Verkehrsplanung, verweist auf die hohe Nachfrage:

Die Nachfrage nach den Dauerstellplätzen zeigt, wie gut das Angebot angenommen wird. Mit einer Auslastung von rund 93 Prozent sind die Stellplätze nahezu durchgehend belegt. Umso wichtiger ist es, dass wir die Radstation langfristig sichern und gleichzeitig die zusätzlichen Angebote wie Fahrradverleih und Reparaturservice noch stärker ins Bewusstsein rücken.

Radstation unterstützt Menschen beim Berufseinstieg

Die Stadt betreibt die Radstation gemeinsam mit dem Beschäftigungsprojekt Bicycle. Dort sammeln Menschen, die schon länger keinen regulären Arbeitsplatz haben, praktische Berufserfahrung.

Sie erwerben neue Kenntnisse und bereiten sich schrittweise auf eine Rückkehr ins Arbeitsleben vor. Die Radstation verbindet damit ein Verkehrsangebot mit einem sozialen Beschäftigungsprojekt.