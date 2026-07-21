Carsurfing endet für Grazer mit lebensgefährlichen Verletzungen

Eine Carsurfing-Aktion auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Leibnitz endete in der Nacht auf Dienstag mit lebensgefährlichen Verletzungen für einen 19-Jährigen.

Gegen 00:30 Uhr wurden Polizei, Rettung und Notarzt zum Parkplatz gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, versorgten Sanitäter den schwer verletzten 19-Jährigen bereits vor Ort.

Vom Kofferraum auf den Asphalt gestürzt

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr eine 19-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz mit einem Auto mehrere Runden über den Parkplatz. Im Fahrzeug befanden sich außerdem zwei weitere Personen.

Der 19-jährige Grazer hielt sich zunächst auf der Motorhaube des fahrenden Autos auf. Anschließend kletterte er auf den Kofferraum.

Wegen der Geschwindigkeit und Unebenheiten der Fahrbahn verlor er vermutlich den Halt, stürzte vom Fahrzeug und prallte mit dem Kopf auf den Asphalt.

Zwei Zeugen leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte.

Lenkerin hatte keinen Führerschein

Nach der Erstversorgung brachten Rettungskräfte den 19-Jährigen mit lebensgefährlichen Verletzungen ins LKH Südweststeiermark am Standort Wagna.

Wie die Polizei mitteilt, besitzt die 19-jährige Lenkerin keine gültige Lenkberechtigung. Ein Alkotest verlief negativ.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.