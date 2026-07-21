Video: Hearts-Fans ziehen vor Sturm-Spiel durch Graz

Vor dem Champions-League-Qualifikationsspiel gegen den SK Sturm Graz haben sich die Fans von Heart of Midlothian gemeinsam auf den Fußballabend eingestimmt. Die schottischen Anhänger zogen am Dienstag durch Graz in Richtung Stadion.

Die Polizei begleitete den Fanmarsch. Nach unseren Beobachtungen vor Ort verlief der Zug ruhig. Bis zum Ende des Marsches wurden uns keine Zwischenfälle bekannt.

Mit Gesängen, Fahnen und den Vereinsfarben Kastanienbraun und Weiß sorgten die Gäste bereits vor dem Anpfiff für internationale Fußballstimmung in der Grazer Innenstadt.

Auswärtssektor für Hearts-Fans ausverkauft

Die Hearts dürfen beim Spiel in Graz mit kräftiger Unterstützung rechnen. Der schottische Klub meldete sein gesamtes Kartenkontingent bereits Anfang Juli als ausverkauft.

Zunächst erhielten die Gäste 792 Plätze im Sektor 27. Anschließend kamen weitere 557 Karten im Sektor 26 hinzu. Damit standen den schottischen Fans insgesamt 1.349 Plätze zur Verfügung. Fans ohne Eintrittskarte rief der Verein dazu auf, nicht zum Stadion zu fahren.

Polizei richtet Sicherheitsbereich ein

Rund um das Stadion Graz-Liebenau gelten am Spieltag zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen. Die Landespolizeidirektion Steiermark richtete deshalb einen Sicherheitsbereich ein.

Dieser umfasst mehrere Straßen rund um die Arena. Die Maßnahme gilt am Dienstag ab 15 Uhr und endet in der Nacht auf Mittwoch um 1 Uhr.

Sturm startet gegen Hearts in die Qualifikation

Sportlich wartet auf den SK Sturm Graz das erste Pflichtspiel der neuen Saison. Die Grazer treffen im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League auf den schottischen Vizemeister Heart of Midlothian. Sturm beendete die vergangene Bundesliga-Saison ebenfalls auf dem zweiten Tabellenplatz.

Das Spiel beginnt am Dienstag, 21. Juli 2026, um 20.30 Uhr im Stadion Graz-Liebenau. Der Einlass startete um 19 Uhr.

Eine Woche später fällt in Edinburgh die Entscheidung. Das Rückspiel steigt am Dienstag, 28. Juli, im Tynecastle Park.