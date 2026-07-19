Ein 89-jähriger Fahrgast ist am Samstagnachmittag, 18. Juli 2026, in einer Straßenbahn der Linie 1 in Eggenberg gestürzt und verletzt worden. Da der Unfallhergang bislang unklar ist, sucht die Polizei nun nach Zeuginnen, Zeugen und zwei Ersthelfern.

Der Vorfall ereignete sich gegen 16:21 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 1 in Fahrtrichtung LKH Med Uni/Klinikum Nord. Nachdem die Garnitur die Haltestelle „Auster Sport- und Wellnessbad“ verlassen hatte und wieder anfuhr, kam der 89-jährige Grazer im Bereich der zweiten Tür zu Sturz.

Der 63-jährige Straßenbahnfahrer wurde durch das Sturzgeräusch aufmerksam und hielt das Fahrzeug sofort an.

Ein bislang unbekanntes junges Paar kümmerte sich als Erste um den verletzten Pensionisten. Anschließend brachte das Rote Kreuz den 89-Jährigen mit leichten Verletzungen ins UKH Graz.

Polizei bittet um Hinweise

Der 89-Jährige konnte den Unfallhergang selbst kaum schildern. Auch weitere Zeuginnen und Zeugen sind bislang nicht bekannt. Zudem verfügt die betroffene Straßenbahn laut Polizei über keine Videoaufzeichnung.

Die Verkehrsinspektion Graz sucht deshalb nach den beiden Ersthelfern sowie nach weiteren Personen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 059133/654110 entgegengenommen.