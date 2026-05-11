Neues Gastro-Angebot am Grazer Lustbühel

Am Grazer Lustbühel können Besucherinnen und Besucher ab dem Feiertag am 14. Mai wieder Kaffee, Jause und kleine warme Speisen genießen. Nach der Schließung der bisherigen Buschenschank (die bisherige Pächterin Monika Grebenz ging in Pension) springt vorerst eine Übergangslösung ein, damit Familien, Spaziergängerinnen und Ausflugsgäste auch in den kommenden Monaten vor Ort versorgt sind.

Konkret übernehmen zwei Anbieter den Standort: Rolling Baristas bringt Kaffee und weitere Barista-Angebote auf den Lustbühel. Außerdem sorgt Kaiserschmankerln für bodenständige Speisen wie Aufstrichbrote, Jausen und kleine warme Gerichte, darunter etwa Knödel.

Fixe Öffnungszeiten gibt es zunächst nicht

Die Betreiber richten den Betrieb nach Wetterlage und Besucheraufkommen aus. Gerade in der warmen Jahreszeit soll der Lustbühel damit wieder stärker zum Verweilen, Zusammensitzen und Genießen einladen.

Die Stadt will mit dieser Lösung die Zeit bis zu einem neuen Gastronomie-Konzept überbrücken. Dieses soll, sofern alles nach Plan läuft, bis Ende Oktober in den Räumen der früheren Buschenschank umgesetzt werden. Als Gegenleistung für die Nutzung des Standorts übernehmen die beiden Betreiber Tierpatenschaften am Lustbühel.

Neue Begegnungszone für Tiere geplant

Auch bei der Tierwelt am Lustbühel soll sich etwas tun. In Kürze sollen die Arbeiten für eine neue Begegnungszone starten. Der geplante Bereich umfasst rund 70 Quadratmeter und entsteht direkt beim bestehenden Stall.

Vor allem die Zwergziegen sollen künftig selbstständig zwischen Stall und Begegnungszone wechseln können. Spezielle Bodengitter verhindern, dass die Tiere den Bereich verlassen. Gleichzeitig können sie sich jederzeit zurückziehen, wenn ihnen der Kontakt mit Besucherinnen und Besuchern zu viel wird.

Die Zwergziegen leben bereits seit dem Vorjahr am Lustbühel. Sie kamen von der Tierwelt Herberstein nach Graz. Unterstützt wird das Projekt auch von Bezirksvorsteher Peter Mayr. Sobald der Bezirksrat den vorgesehenen Zuschuss von 20.000 Euro beschließt, können die Umbauarbeiten beginnen.

Lustbühel als Ausflugsziel für Familien

Für Stadtrat Manfred Eber passt die Entwicklung zum Charakter des beliebten Ausflugsziels. Er sagt: „Der Lustbühel ist für viele Grazer Familien ein wichtiger Ort zum Spazierengehen, Tiere anschauen oder einfach zum Zusammensitzen im Grünen. Deshalb freut es mich, dass wir jetzt rasch wieder ein gastronomisches Angebot vor Ort haben. Es war mir wichtig, dass wir den Lustbühel 2022 wieder in städtische Verantwortung genommen haben. Heute sieht man, wie gut diese Entscheidung war.“

Der Lustbühel zählt zu den beliebten Naherholungsgebieten in Graz. Zwischen Wiesen, Weiden und Waldflächen können Kinder spielen, sich bewegen und gleichzeitig Landwirtschaft, Tierhaltung und Artenvielfalt kennenlernen.

Besonders die Tiere ziehen viele Familien an. Am Gelände leben unter anderem Esel, Ziegen, Kühe und Schafe. Einige davon gehören zu seltenen Nutztierrassen. Wichtig bleibt jedoch:

Besucherinnen und Besucher sollen die Tiere nicht mit mitgebrachten Speisen füttern. Was gut gemeint ist, kann für die Tiere gesundheitlich problematisch werden.

Wer den Tieren trotzdem etwas geben möchte, sollte sich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort wenden. Sie stellen geeignetes Heu bereit, das Kinder gefahrlos verfüttern können.