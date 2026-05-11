Fahrerflucht nach Moped-Unfall in Graz – Polizei sucht Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in der Grazer Innenstadt sucht die Polizei nun nach einem bislang unbekannten Autofahrer. Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstagabend, 25. April 2026.

Gegen 20:55 Uhr war ein 22-jähriger Grazer mit seinem Moped gemeinsam mit einem 24-jährigen Sozius auf dem Opernring stadtauswärts unterwegs. Laut Polizei wechselte auf Höhe „Am Eisernen Tor 7“ plötzlich ein dunkler SUV vom rechten auf den linken Fahrstreifen.

Um eine Kollision zu verhindern, leitete der Mopedlenker eine starke Bremsung ein und wich nach links aus. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, stürzte und prallte gegen ein abgestelltes Auto.

Der 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen, sein Mitfahrer wurde leicht verletzt. Beide wurden nach der Erstversorgung ins LKH Graz gebracht.

Der Lenker des dunklen SUV setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet Zeugen, sich zu melden.