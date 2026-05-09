IKEA Österreich verschenkt Gutscheine bis 5.000 Euro

Ab Samstag, dem 9. Mai 2026, lohnt sich ein Besuch bei IKEA in Österreich besonders. Die Möbelhauskette verteilt in ihren Einrichtungshäusern insgesamt 50.000 Gutscheine. Jeder Gutschein hat einen Wert von mindestens 5 Euro. Mit etwas Glück kann der Betrag sogar bei 5.000 Euro liegen.

Schon vor der Öffnung war der Andrang deutlich zu sehen: Bereits vor 9 Uhr warteten zahlreiche Menschen vor dem Eingang. Neben der Gutscheinaktion zog auch der heutige IKEA Flohmarkt viele Besucherinnen und Besucher an.

Die Aktion läuft in allen österreichischen IKEA Einrichtungshäusern. Interessierte können sich den Gutschein direkt im Eingangsbereich abholen. Allerdings gilt: Pro Person ab 18 Jahren gibt es nur einen Gutschein. Außerdem endet die Verteilung, sobald alle Gutscheine vergeben wurden – spätestens jedoch am 11. Mai 2026 um 19:30 Uhr.

450.000 Euro Gesamtwert für Kundinnen und Kunden

Insgesamt stellt IKEA Österreich Gutscheine im Gesamtwert von 450.000 Euro bereit. Die Gutscheine lassen sich anschließend für den nächsten Einkauf in einem IKEA Einrichtungshaus in Österreich nutzen. Der Einlösezeitraum beginnt am 11. Mai 2026 und endet am 2. Juli 2026.

Der Betrag wird direkt an der Kassa vom Einkauf abgezogen. Ein Restguthaben zahlt IKEA jedoch nicht bar aus.

Die 50.000 Gutscheine verteilt IKEA auf die österreichischen Standorte. Für IKEA Graz sind 6.000 Stück vorgesehen.

Jeder Gutschein ist mindestens 5 Euro wert. Zusätzlich befinden sich unter den 50.000 Gutscheinen auch höhere Beträge. Insgesamt gibt es acht Gutscheine im Wert von 5.000 Euro. Laut IKEA besteht in jedem Einrichtungshaus die Chance, einen dieser Hauptgewinne zu erhalten.