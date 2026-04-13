3-Tages-Regel endet – Spritpreise sollen schneller sinken

Die befristete 3-Tages-Regel für Spritpreise ist planmäßig ausgelaufen. Damit greift der Staat künftig wieder weniger stark in den Markt ein. Gleichzeitig sollen sinkende Preise schneller bei den Autofahrern ankommen.

Laut Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer bleibt das Ziel klar: Der Staat soll nur so viel regulieren wie unbedingt nötig. Sobald Einkaufspreise fallen, müssen Tankstellen diese Senkung direkt weitergeben.

Einfachere Kontrolle der Spritpreise

Mit dem Ende der Regel soll die Überwachung transparenter werden. Bisher konnten Tankstellen Preisrückgänge verzögert weitergeben. Dadurch war oft erst nach einigen Tagen erkennbar, ob günstigere Einkaufspreise tatsächlich bei den Kunden angekommen sind.

Künftig gilt ein klarer Grundsatz: Sinkt der Einkaufspreis, muss auch der Verkaufspreis sinken. Das erleichtert der E-Control die Kontrolle deutlich.

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Warum die alte Regel problematisch war

Die 3-Tages-Regel erlaubte Preiserhöhungen nur an bestimmten Tagen. Das sollte starke Preissprünge abfedern. In der Praxis führte das jedoch zu Verzögerungen.

Ein typischer Ablauf:

Einkaufspreise steigen, Tankstellen dürfen Preise aber nicht sofort erhöhen

Fallen die Preise danach wieder, gleichen Betreiber frühere Verluste teilweise aus

Dadurch sinken die Preise langsamer als erwartet

Mit der neuen Regelung entfällt dieser Ausgleichseffekt.

Inflationsbremse ersetzt die Regel

Die bisherige Maßnahme wird durch die sogenannte Inflationsbremse ersetzt. Dieses System soll gezielter wirken:

Staatliche Mehreinnahmen fließen über niedrigere Mineralölsteuer zurück

Überhöhte Krisengewinne werden begrenzt

Sinkende Einkaufspreise müssen verpflichtend weitergegeben werden

Dadurch soll der Wettbewerb stärker wirken und gleichzeitig für Entlastung sorgen.

Preise wieder täglich anpassbar

Seit Montag können Tankstellen ihre Preise wieder täglich anpassen. Erhöhungen sind nun jeden Tag um 12 Uhr möglich. Die Einschränkung auf bestimmte Wochentage entfällt damit.

Spritpreis-Vergleich lohnt sich weiterhin

Ein wichtiges Instrument bleibt der Spritpreisrechner der E-Control. Tankstellen müssen jede Preisänderung melden. Dadurch kannst du Preise in deiner Umgebung vergleichen und günstiger tanken. Unser Spritpreismonitor listet die aktuellen Daten übersichtlich auf einer Seite.