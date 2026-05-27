Mit der ersten Fahrt der Flexity-Straßenbahn „Theodora“ hat in Graz am 27. Mai 2026 ein neues Kapitel im öffentlichen Verkehr begonnen. Erstmals ist die modernste Straßenbahngeneration der Stadt mit Fahrgästen unterwegs. Benannt ist die erste Garnitur nach Theodora Acham, die 1988 gemeinsam mit Inge Steiner als erste Straßenbahnfahrerin der Graz Linien Geschichte schrieb. Hier unser Video der Taufe in der Remise 3:

Die neuen Flexity-Fahrzeuge stehen für mehr Platz, höheren Komfort, Barrierefreiheit und eine nachhaltige Weiterentwicklung des Grazer Straßenbahnnetzes. Gemeinsam mit laufenden Infrastrukturprojekten – darunter der zweigleisige Ausbau der Linie 1 – markieren sie laut den Holding Graz Linien einen wichtigen Schritt in Richtung eines leistungsfähigeren öffentlichen Verkehrs.

Mehr Komfort, mehr Kapazität, bessere Barrierefreiheit

Die Flexity-Straßenbahnen wurden speziell an die Anforderungen des Grazer Netzes angepasst. Mit einer Länge von rund 34 Metern sind sie die bisher längsten Straßenbahnen, die in Graz eingesetzt werden. Der durchgehend niederflurige Innenraum, moderne Fahrgastinformationen, Klimatisierung und großzügige Mehrzweckbereiche sollen das Reisen für Fahrgäste deutlich angenehmer machen.

Besonders im Fokus steht die Barrierefreiheit: Breite Türen, stufenlose Einstiege und geräumige Innenbereiche erleichtern die Nutzung für Menschen mit Rollstuhl, Kinderwagen oder Fahrrad. Gleichzeitig bieten die Fahrzeuge mehr Kapazität und schaffen zusätzliche Reserven für das wachsende Fahrgastaufkommen in Graz. Produziert werden die Garnituren im Alstom-Werk Wien-Donaustadt.

Hier unser Video wie die Flexity Innen aussieht:

Flexity Einsatz zunächst auf den Linien 4 und 7

Mit der Premierenfahrt beginnt der schrittweise reguläre Einsatz der neuen Straßenbahnen. Derzeit befinden sich bereits acht Flexity-Garnituren in Graz, die nach und nach in den Fahrgastbetrieb übernommen werden. Der Schwerpunkt liegt zunächst auf den stark frequentierten Linien 4 und 7.

Bis Ende 2026 sollen sieben weitere Fahrzeuge der ersten Liefertranche nach Graz kommen. Ab März 2027 folgt die Lieferung der nächsten 16 bereits bestellten Garnituren. Bis Mitte 2028 sollen damit insgesamt 31 Flexity-Straßenbahnen in Graz unterwegs sein.

Weitere 24 Fahrzeuge für Graz geplant

Zusätzlich soll im Juni-Gemeinderat die Beschaffung weiterer 24 Flexity-Straßenbahnen beschlossen werden. Die Bestellung ist für Anfang 2027 vorgesehen, die Auslieferung soll ab Ende 2028 starten. Finanziell unterstützt werden soll diese Erweiterung durch Kredite der Europäischen Investitionsbank, die öffentliche Mobilität als Teil der EU-Klimapolitik fördert.

Umfangreiche Tests vor Betriebsstart

Der Einführung der neuen Fahrzeuge ging ein intensives Test- und Zulassungsverfahren voraus. Nach einer europaweiten Ausschreibung fiel die Wahl auf den Fahrzeugtyp Flexity des Herstellers Alstom.

In den vergangenen Monaten wurden einzelne Garnituren bereits für Test- und Ausbildungsfahrten eingesetzt. Dabei absolvierten sie rund 25 Nachtfahrten und etwa 1.800 Testkilometer. Vor dem regulären Fahrgastbetrieb mussten zahlreiche Prüfungen abgeschlossen werden – darunter Bremsproben, Tests elektronischer Sicherheitssysteme, Klimatests sowie Strecken- und Lichtraumprofilprüfungen. Einige Tests fanden auch mit einer simulierten Vollbeladung von rund 22 Tonnen statt.

Die Bauartgenehmigung wurde am 7. Juli 2025 von der Landesbehörde erteilt. Den Antrag auf Betriebsbewilligung stellte die Holding Graz am 3. April 2026, die behördliche Verhandlung fand am 4. Mai 2026 statt.

Technische Eckdaten der Flexity-Straßenbahnen Die neuen Garnituren bieten Platz für bis zu 200 Fahrgäste. Davon entfallen 60 Plätze auf Sitzplätze und 140 auf Stehplätze. Zwei Rollstuhlplätze sowie großzügige Multifunktionsbereiche sind vorgesehen. Die Einstiegshöhe beträgt 215 Millimeter und ist auf die 110 Millimeter hohen Grazer Bahnsteige abgestimmt. Im Vergleich zu den bisherigen Fahrzeugtypen bieten die Flexity-Straßenbahnen deutlich mehr Kapazität: Die Variobahn fasst 145 Personen, der Cityrunner 142. Auch bei der Fahrzeuglänge liegen die neuen Garnituren mit 33,81 Metern klar vor Variobahn und Cityrunner, die jeweils rund 27 Meter lang sind.

Stimmen zur Premierenfahrt

Bürgermeisterin Elke Kahr betont die langfristige Bedeutung der Investition. Die neuen Straßenbahnen böten hohe Qualität für Fahrgäste und Fahrerinnen und Fahrer. Besonders wichtig sei der sorgfältige Ausschreibungs- und Testprozess gewesen, auch wenn dieser Zeit in Anspruch genommen habe.

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner bezeichnet die Flexity-Straßenbahnen als Meilenstein für Graz. Eine wachsende Stadt brauche einen konsequent mitwachsenden öffentlichen Verkehr. Neben der Neutorlinie und dem Ausbau der Linie 1 verweist sie auch auf die geplante Linie 8 als nächstes großes Projekt.

Finanz- und Beteiligungsstadtrat Manfred Eber hebt hervor, dass die neuen Fahrzeuge das Öffi-Angebot im Alltag spürbar verbessern. Mehr Platz, barrierefreie Einstiege und moderne Ausstattung würden den öffentlichen Verkehr verlässlicher und komfortabler machen. Gleichzeitig ersetzten die neuen Garnituren ältere Fahrzeuge, die nach jahrzehntelangem Einsatz ausgedient hätten.

Holding-Graz-CEO Gert Heigl verweist auf die Vielzahl aktueller Infrastrukturprojekte. Die Holding investiere konzernweit in öffentlichen Verkehr, Energie- und Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft. Mit Vorhaben von bis zu 1,5 Milliarden Euro werde die Grundlage für ein lebenswertes, klimafreundliches und wirtschaftlich starkes Graz geschaffen.

Holding-Graz-Vorstand Mark Perz sieht in der Premierenfahrt den Beginn einer neuen Ära des öffentlichen Verkehrs in Graz. Die Flexity-Straßenbahnen stünden für moderne Mobilität, mehr Kapazität, Barrierefreiheit und Komfort.

Auch Zentralbetriebsratsvorsitzender Horst Schachner begrüßt die Investition. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeuteten die neuen Garnituren moderne Arbeitsbedingungen, mehr Sicherheit und einfachere Abläufe. Langfristig solle zudem die Reduktion auf nur noch zwei Fahrzeugtypen Betrieb, Wartung und Schulung erleichtern.