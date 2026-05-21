Mordverdacht in Gschmaier- 64-Jähriger festgenommen

In Gschmaier in der Gemeinde Gersdorf an der Feistritz im Bezirk Weiz ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Ein 64-jähriger Mann soll seine 59-jährige Ehefrau mit einem Gewehr getötet haben.

Am Mittwochnachmittag, 20. Mai 2026, verständigten Verwandte die Polizei. Der Mann hatte ihnen laut Ermittlungen mitgeteilt, dass er seine Frau mit einem Gewehr getötet habe. Zudem kündigte er seinen Suizid an.

Daraufhin rückte die Polizei zu einem abgelegenen Einfamilienhaus aus. Neben örtlichen Streifen standen auch das Einsatzkommando Cobra und die Verhandlungsgruppe Süd im Einsatz. Einsatzkräfte konnten mit dem Tatverdächtigen Kontakt aufnehmen und ihn dazu bewegen, das Haus ohne Waffe zu verlassen. Die Polizei nahm ihn anschließend widerstandslos fest.

Der 64-Jährige wies offensichtliche Verletzungen auf, die laut Polizei offenbar von einem Suizidversuch stammen dürften. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und war vorerst nicht vernehmungsfähig.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte sich die Tat bereits am Sonntag, 17. Mai 2026, in dem Haus ereignet haben. Am Tatort stellte die Polizei die mutmaßliche Tatwaffe sicher. Dabei handelt es sich um ein Kleinkalibergewehr, das der Verdächtige offenbar illegal besessen hatte.

Die Staatsanwaltschaft Graz bestellte einen Sachverständigen für Schusswaffen und ordnete die Obduktion des Opfers an. Das Landeskriminalamt ermittelt zum Motiv und zum genauen Tatablauf. Die Spurensicherung am Tatort läuft weiter.