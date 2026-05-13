Die steirische Landesspitze will Ernst Sittinger in den ORF-Stiftungsrat entsenden. Landeshauptmann Mario Kunasek plant, den früheren Journalisten der Kleinen Zeitung in der nächsten Regierungssitzung offiziell als steirischen Vertreter vorzuschlagen. Darauf einigten sich Kunasek und Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom am Mittwoch.

Damit setzt die Landesregierung auf einen erfahrenen Medienmann, der die österreichische Medienlandschaft seit vielen Jahren kennt. Sittinger soll künftig die Interessen der Steirerinnen und Steirer im ORF-Stiftungsrat vertreten.

Mario Kunasek betont die fachliche Erfahrung des designierten Stiftungsrats: „Ich bedanke mich bei Ernst Sittinger für seine Bereitschaft, die Interessen der Steirer am ORF-Küniglberg zu vertreten. Er wird als Medienprofi mit Scharfsinn im Stiftungsrat seinen Beitrag zur Erneuerung im ORF leisten“, freut sich Landeshauptmann Mario Kunasek über die Zusage.

Auch Manuela Khom unterstützt die Nominierung. Sie verweist vor allem auf Sittingers langjährige journalistische Erfahrung: „Es freut mich, dass mit Ernst Sittinger ein Steirer und ausgewiesener Medienexperte diese wichtige Funktion im ORF-Stiftungsrat übernimmt. Er kennt die Medienlandschaft seit Jahrzehnten aus unterschiedlichsten Perspektiven. Gerade in herausfordernden Zeiten für den ORF braucht es Persönlichkeiten mit Erfahrung“, sagt Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom.

Ernst Sittinger selbst kündigt an, die Funktion verantwortungsvoll ausüben zu wollen: „Ich freue mich auf diese interessante Aufgabe. Sie ist angesichts der aktuellen Lage im ORF mit noch höherer Verantwortung verbunden. Ich werde sie sorgfältig, sachgerecht und überparteilich im Interesse der steirischen Bevölkerung wahrnehmen“, sagt der designierte Stiftungsrat.

Der parteifreie Steirer ist promovierter Jurist und zählt zu den profilierten Journalisten des Landes. Zwei Jahrzehnte arbeitete Sittinger für die Kleine Zeitung, unter anderem in der Chefredaktion und als Leiter des Wirtschaftsressorts. Zuvor sammelte er journalistische Erfahrung bei Die Presse und Der Standard.

Für seine Arbeit erhielt Sittinger mehrere Auszeichnungen. Dazu zählt unter anderem der renommierte Kurt-Vorhofer-Preis.