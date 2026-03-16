19.200 Besucher bei der MotionExpo 2026 in Graz

Drei Tage lang stand die Messe Graz im Zeichen der Mobilität. Von 13. bis 15. März präsentierten mehr als 100 Aussteller rund 450 Fahrzeuge – darunter über 180 Neuwagenmodelle des Jahrgangs 2026. Insgesamt zählte die Veranstaltung 19.200 Besucher:innen.

Neuwagen und Premieren

Zu den Highlights zählten auf der MotionExpo zahlreiche Fahrzeugpremieren sowie Auftritte neuer Marken und internationaler Hersteller. Vogl+Co präsentierte gemeinsam mit Magna und XPENG Österreich den brandneuen P7+ erstmals dem österreichischen Publikum. Ebenfalls neu zu sehen waren der Twingo im Retrodesign, der Alpine A390 sowie der Nissan Micra. Alle drei Messetage waren nach Angaben der Messe Graz gut besucht.

Hier unser Eindruck zum Ansehen:

Auch Neuzugang Freesbe GmbH zog nach drei Tagen eine positive Bilanz: Der Aussteller berichtete von vollen Hallen, zahlreichen Fachgesprächen sowie einer Reihe vereinbarter Beratungstermine und Probefahrten für die kommenden Tage.

Sonderausstellungen

Neben der Neuwagenshow bot die MotionExpo ein erweitertes Rahmenprogramm. Zwei Sonderausstellungen stießen laut Veranstalter auf besonders großes Interesse: eine Schau mit millionenschweren Unikaten von Daimler-Benz sowie eine Ausstellung historischer Landmaschinen. Weitere Programmbereiche widmeten sich Zweirädern, Technologie und Reisemobilen.

E-Bike Messe mit mehr Fläche

Die 9. Steirische E-Bike Messe fand heuer zum dritten Mal im Rahmen der MotionExpo statt. Durch die Erweiterung von Ausstellungsfläche und Testareal konnten rund 150 Fahrzeuge gezeigt werden. Neben klassischem Firmenleasing waren laut E-Bike Bauer vor allem Angebote rund um alternative Unternehmensmodelle, Finanzierung und Versicherung stark nachgefragt.

Camping und Reisemobile

Im Campingbereich präsentierte das Reisemobile & Wohnwagencenter Robert Harrer exklusiv die neuen Modelle der Marken Dethleffs, Chausson, Sunlight, Globe-Traveller und RH-Line für die Saison 2026. Das Unternehmen verwies dabei auch auf sein Gesamtangebot, das neben dem Fahrzeugverkauf Vermietung, Werkstatt und Service umfasst.