In Graz ist es in den vergangenen Tagen zu zwei Verkehrsunfällen mit Beteiligung von Radfahrern gekommen. In Straßgang wurde ein Radfahrer bei einer Kollision mit einem Pkw verletzt. In Puntigam kam eine Radfahrerin nach einer Berührung mit einer Fußgängerin zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen.

Radfahrer nach Kollision mit Pkw verletzt – Zeugen gesucht

In Straßgang ist es am 22. April 2026 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer gekommen. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 14:05 Uhr hielten beide Beteiligten an der Kreuzung Kärntner Straße mit der Hafnerstraße an. Nach dem Umschalten der Ampel auf Grün bogen sie links in die Hafnerstraße ein. In der Folge kam es zu wechselseitigen Überholmanövern.

Kurz darauf kollidierte der Pkw mit dem Hinterrad des Fahrrads. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Einsatzkräfte brachten ihn ins UKH Graz, wo er ambulant behandelt wurde. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.

Zum genauen Ablauf des Unfalls gibt es unterschiedliche Angaben. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sich bei der Verkehrsinspektion 1 unter 059 133/654110 zu melden.

Radfahrerin bei Sturz in Graz schwer verletzt

In Puntigam ist am Freitagnachmittag, 26. April 2026, eine 78-jährige Radfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Gegen 14:30 Uhr war eine 26-jährige Fußgängerin auf einem Geh- und Radweg entlang der Puntigamer Straße unterwegs. Die 78-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad in dieselbe Richtung. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einer Berührung zwischen den beiden Frauen, woraufhin beide stürzten.

Die Radfahrerin erlitt schwere Verletzungen, die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung ins LKH Graz gebracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden.