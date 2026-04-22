Gewalttat in der Südoststeiermark – 84-Jähriger tot, Frau verletzt

In Sankt Peter am Ottersbach im Bezirk Südoststeiermark ist es in der Nacht auf Mittwoch, 22. April 2026, zu einer tödlichen Gewalttat gekommen. Ein 84-jähriger Mann wurde dabei getötet, seine Ehefrau verletzt.

Nach bisherigen Ermittlungen soll ein 17-Jähriger gegen 02:45 Uhr in das Einfamilienhaus des Paares eingedrungen sein. Dort attackierte er die beiden Bewohner mit einem Messer.

Die 80-jährige Frau konnte noch selbst den Notruf absetzen und damit die Rettungskette auslösen. Für den 84-jährigen Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät, er erlag noch am Tatort seinen schweren Verletzungen. Die Frau wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht, ihr Zustand ist laut aktuellen Informationen stabil.

Die Polizei nahm den 17-jährigen Tatverdächtigen kurz nach der Tat fest. Die Beamten stellten auch das mutmaßliche Tatmesser sicher.

Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen zum genauen Ablauf und zum Motiv übernommen. Eine Einvernahme des Verdächtigen steht noch aus.