Ein Streit um angebliche Geldschulden hat am Freitagnachmittag, 5. Juni 2026, einen größeren Polizeieinsatz im Bezirk Gries ausgelöst. Nachdem zwei Männer gewaltsam in eine Wohnung eingedrungen sein sollen, schoss der Bewohner mit einer Gasdruckpistole auf die beiden.

Gegen 16:30 Uhr sollen ein 42-jähriger und ein 33-jähriger Grazer die Eingangstür einer Wohnung in der Elisabethinergasse eingetreten haben. Nach bisherigen Ermittlungen dürfte es dabei um offene Geldforderungen gegangen sein, die eine 32-jährige Bekannte gegenüber dem 40-jährigen Wohnungsinhaber geltend gemacht haben soll.

Der 40-Jährige griff daraufhin zu einer illegal besessenen Gasdruckpistole und schoss in Richtung der beiden Männer. Dabei wurden beide im Gesichtsbereich leicht verletzt.

Mehrere Passanten meldeten die Schüsse bei der Polizei. Aufgrund der zunächst unklaren Lage rückten zahlreiche Streifen zur Einsatzadresse aus. Die Elisabethinergasse wurde vorübergehend gesperrt. Auch das Einsatzkommando Cobra stand im Einsatz.

Die Polizei konnte alle beteiligten Personen rasch sichern. Die beiden verletzten Männer wurden zunächst im LKH Graz behandelt. Anschließend erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ihre Festnahme.

Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Vorfalls laufen. Nach Abschluss der Erhebungen sollen sämtliche Beteiligten angezeigt werden.