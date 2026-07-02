Wer ab Mitte Dezember mit den ÖBB unterwegs ist, muss für viele Tickets etwas mehr bezahlen. Mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember steigen die Preise für Standard-Tickets sowie die ÖBB Vorteilscards im Durchschnitt um 3,5 Prozent.

Die Preisanpassung betrifft Fahrten in der 1. und 2. Klasse. Sparschiene-Tickets bleiben hingegen zum bisherigen Einstiegspreis erhältlich.

Warum die Preise steigen

Als Grund für die Tariferhöhung nennen die ÖBB gestiegene Kosten. Vor allem die anhaltend hohen Energiepreise erhöhen den finanziellen Druck auf das Unternehmen.

Nach Angaben der ÖBB liegt die Erhöhung unter der Inflationsrate des Jahres 2025. Außerdem bewege sie sich auf einem ähnlichen Niveau wie die zuletzt angekündigten Tarifanpassungen der Verkehrsverbünde, etwa in der Ostregion oder in der Steiermark.

Früh buchen lohnt sich weiterhin

Am Buchungssystem ändert sich nichts. Wer seine Reise frühzeitig plant, kann weiterhin günstigere Tickets erwerben.

Auch die Sparschiene bleibt bestehen. Die Einstiegspreise dieser vergünstigten Tickets werden trotz der allgemeinen Tarifanpassung nicht erhöht.

Damit bleibt das bekannte Prinzip erhalten: Je früher gebucht wird, desto günstiger fällt der Ticketpreis aus.

Das ändert sich ab 13. Dezember

Die wichtigsten Punkte im Überblick: