Warum Mückenstiche immer stärker jucken

Geschwollene Haut, rote Beulen und starker Juckreiz: Viele Menschen erleben Mückenstiche derzeit intensiver als früher. Besonders bei Kindern wirken die Reaktionen oft heftig. Manchmal entzünden sich die Stellen sogar so stark, dass Betroffene ärztlichen Rat suchen.

Dieses Gefühl kommt nicht völlig aus dem Nichts. Mückenstiche können sich tatsächlich stärker bemerkbar machen. Einen einzelnen Auslöser gibt es dafür aber nicht. Vielmehr spielen mehrere Faktoren zusammen.

Pestizide als Ursache gelten als unwahrscheinlich

Immer wieder kursiert die Vermutung, Mücken würden Umweltgifte oder Pestizide aufnehmen und beim Stich an Menschen weitergeben. Dadurch könnten starke Schwellungen oder Entzündungen entstehen.

Fachleute halten diese Erklärung jedoch für wenig plausibel. Weibliche Stechmücken brauchen vor allem Blutbestandteile, damit sie Eier bilden können. Selbst wenn Mücken mit Schadstoffen in Kontakt kommen, dürften die Mengen kaum ausreichen, um heftige Hautreaktionen auszulösen.

Theoretisch könnten Mückenlarven Stoffe aus belastetem Wasser aufnehmen. Doch auch daraus ergibt sich kein klarer Beleg, dass solche Stoffe die stärkeren Beschwerden beim Menschen erklären.

Der Speichel bringt das Immunsystem in Gang

Der wichtigste Auslöser steckt im Speichel der Mücke. Beim Stich gibt das Tier bestimmte Stoffe in die Haut ab. Diese sorgen dafür, dass das Blut nicht sofort gerinnt und die Mücke ungestört saugen kann.

Der Körper erkennt diese Stoffe als fremd. Abwehrzellen reagieren darauf und setzen Histamin frei. Dadurch erweitern sich Blutgefäße, die Haut rötet sich und Flüssigkeit sammelt sich im Gewebe. So entsteht die typische Quaddel.

Deshalb juckt ein Mückenstich. Außerdem kann die Reaktion länger anhalten, als viele glauben. Manche Bestandteile des Speichels beschäftigen das Immunsystem mehrere Tage. Dadurch bleiben Stiche sichtbar, schwellen erneut an oder beginnen wieder zu jucken.

Neue Mückenarten können stärkere Reaktionen auslösen

Auch das Klima spielt eine Rolle. Höhere Temperaturen erleichtern es manchen Mückenarten, sich in Mitteleuropa auszubreiten. Arten, die früher kaum vorkamen, finden hier inzwischen bessere Bedingungen.

Dazu zählt auch die Asiatische Tigermücke. Sie gilt vor allem deshalb als relevant, weil sie bestimmte Krankheitserreger übertragen kann. Doch auch ihr Speichel kann für das Immunsystem ungewohnt sein.

Wenn der Körper bisher wenig Kontakt mit solchen Eiweißstoffen hatte, kann er stärker reagieren. Das könnte erklären, warum manche Stiche größer werden und länger jucken.

Manche Menschen reagieren empfindlicher

Zusätzlich hängt die Stärke der Reaktion vom einzelnen Menschen ab. Wer empfindlich auf bestimmte Eiweißstoffe reagiert, entwickelt oft größere Rötungen oder stärkere Schwellungen.

Das bedeutet nicht automatisch, dass jeder auffällige Stich gefährlich ist. Meist handelt es sich um eine lokale Hautreaktion. Trotzdem solltest Du die Stelle beobachten.

Ärztlicher Rat ist sinnvoll, wenn der Stich stark schmerzt, heiß wird, nässt oder sich die Rötung deutlich ausbreitet. Auch Fieber oder rote Streifen auf der Haut gelten als Warnzeichen.

Kratzen verschlimmert das Problem

So stark der Juckreiz auch nervt: Kratzen macht die Lage fast immer schlechter. Wer die Haut aufkratzt, öffnet Keimen den Weg.

Auf Fingern und unter den Nägeln sitzen immer Bakterien. Gelangen sie in die kleine Wunde, kann sich der Stich entzünden. Dann entsteht aus einer juckenden Quaddel schnell ein medizinisches Problem.

Besser ist es, den Stich zu kühlen. Auch antiallergische Gels oder Salben können den Juckreiz lindern. Manche Menschen verwenden Wärme-Stifte gegen Mückenstiche. Ihre Wirkung fällt aber nicht bei allen gleich aus.

So kannst Du Stiche besser vermeiden

Repellents können das Risiko für Mückenstiche deutlich senken. Diese Anti-Mücken-Mittel stören die Orientierung der Insekten. Dadurch finden sie Menschen schlechter.

Wichtig ist die richtige Anwendung. Du solltest die Mittel gleichmäßig auf freie Hautstellen auftragen und die Hinweise auf der Verpackung beachten. Nach dem Schwimmen oder starkem Schwitzen musst Du den Schutz meist erneuern.

Außerdem hilft es, Schweiß zu reduzieren. Mücken reagieren stark auf Körpergeruch. Deshalb kann regelmäßiges Duschen im Sommer sinnvoll sein.

Auch Alkohol kann Mücken anlocken. Untersuchungen deuten darauf hin, dass Menschen nach Bierkonsum häufiger gestochen werden. Offenbar verändert sich die Ausdünstung so, dass Mücken leichter angelockt werden.

Ganz verhindern lassen sich Mückenstiche im Sommer kaum. Trotzdem kannst Du viel tun: Schutzmittel verwenden, Stiche kühlen und nicht kratzen. Wenn sich eine Stelle entzündet oder ungewöhnlich stark reagiert, solltest Du sie medizinisch abklären lassen.