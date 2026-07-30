Eine 67-jährige Frau steht im Verdacht, auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Seiersberg mehrere Autos mit einer besonderen Methode geöffnet und daraus Bargeld gestohlen zu haben. Die Polizei nahm die Verdächtige wenig später fest.

Sieben Autos in nur 25 Minuten

Nach Angaben der Polizei soll die 67-jährige Slowenin, die im Bezirk Leibnitz wohnt, am Mittwoch zwischen 11:25 und 11:50 Uhr insgesamt sieben Autos auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Seiersberg geöffnet haben.

Aus den Fahrzeugen soll sie Bargeld gestohlen haben. Bei der Tat soll sie einen sogenannten „Jammer“ eingesetzt haben.



So funktioniert ein „Jammer“ Ein Jammer ist ein Störsender, der die Funkverbindung zwischen Autoschlüssel und Fahrzeug blockiert. Drücken Fahrzeugbesitzer auf den Funkschlüssel, verhindert das Gerät unter Umständen, dass das Schließsignal beim Auto ankommt. Für die Betroffenen sieht es oft so aus, als wäre das Fahrzeug ordnungsgemäß versperrt. Tatsächlich bleiben Türen jedoch unverschlossen und können ohne Einbruch geöffnet werden. Kriminelle nutzen diese Methode gezielt auf Parkplätzen von Einkaufszentren oder Supermärkten. Deshalb empfiehlt die Polizei, nach dem Absperren immer kurz zu kontrollieren, ob das Auto tatsächlich verschlossen ist.



Polizei nahm Verdächtige rasch fest

Anhand von Videoaufzeichnungen fahndeten die Beamten nach der mutmaßlichen Täterin. Wenig später trafen sie die 67-Jährige auf einem nahegelegenen Parkplatz an und nahmen sie fest.

In ihrem Rucksack fanden die Polizisten einen solchen Störsender. Bei der Einvernahme zeigte sich die Frau laut Polizei teilweise geständig.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Graz wird sie auf freiem Fuß angezeigt.

So schützt Du Dich

Die Polizei gibt nach dem Vorfall mehrere Tipps: