Polizeiauto kollidiert bei Einsatzfahrt mit Pkw

Bei einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Folgetonhorn ist am Montagabend in Graz ein Polizeiauto mit dem Pkw einer 48-Jährigen zusammengestoßen. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Unfall an Kreuzung in Geidorf

Der Unfall ereignete sich gegen 22:10 Uhr im Bezirk Geidorf. Eine Polizeistreife war mit Blaulicht und Folgetonhorn auf der Humboldtstraße in Richtung Wickenburggasse unterwegs. An der Kreuzung mit der Grabenstraße wollte das Einsatzfahrzeug die Kreuzung geradeaus überqueren.

Zur gleichen Zeit fuhr eine 48-jährige Grazerin mit ihrem Auto auf der Grabenstraße in Richtung Jahngasse. Nach Angaben der Polizei fuhr sie bei Grün in die Kreuzung ein. Ihren eigenen Aussagen zufolge nahm sie das Folgetonhorn erst wahr, als sie sich bereits im Kreuzungsbereich befand. Sie bremste sofort, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Drei Leichtverletzte

Bei der seitlichen Kollision wurden zwei Polizisten sowie die 48-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Das Rote Kreuz brachte die Frau ins LKH Graz.

Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.