Fünf schwere Motorradunfälle in wenigen Tagen: Ein Todesopfer und mehrere Schwerverletzte in...

Innerhalb weniger Tage ereigneten sich in der Steiermark mehrere schwere Unfälle mit Motorrädern. Ein 22-Jähriger kam dabei ums Leben, mehrere weitere Biker erlitten schwere oder sogar lebensgefährliche Verletzungen. In mehreren Fällen mussten Rettungshubschrauber ausrücken.

Tödlicher Sturz auf der B72 bei Thannhausen

Den tragischsten Unfall der Woche gab es bereits am Donnerstag. Ein 22-jähriger Motorradfahrer verlor auf der B72 bei Thannhausen aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad. Er prallte gegen eine Leitplanke und wurde in eine Böschung geschleudert.

Ersthelfer und Einsatzkräfte versuchten noch, den jungen Oststeirer zu reanimieren. Der Notarzt konnte jedoch nur noch seinen Tod feststellen.

Schwerer Frontalcrash bei Neuberg an der Mürz

Bereits am Mittwoch kollidierte ein 20-jähriger Motorradfahrer bei einem Überholmanöver auf der B23 mit einem entgegenkommenden Kleintransporter. Der junge Mann wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von mehreren Feuerwehren befreit werden.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten ins LKH Graz. Der Lenker des Kleintransporters erlitt leichte Verletzungen.

Motorradfahrer in Krieglach schwerst verletzt

Am Samstagvormittag kam es auf der B72 im Bereich Alpl bei Krieglach zu einem weiteren schweren Unfall. Ein 34-jähriger Autofahrer wollte nach links abbiegen. Gleichzeitig setzte ein 54-jähriger Motorradfahrer zum Überholen an. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen.

Der Motorradfahrer wurde über das Auto geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen. Der Rettungshubschrauber Christophorus 16 flog ihn ins Universitätsklinikum Graz.

Alkolisierte Autofahrerin übersieht Vespa

Ebenfalls am Samstag kam es in Kirchberg an der Raab zu einer folgenschweren Kollision. Eine 50-jährige Autofahrerin bog auf der L201 nach links ab und übersah dabei einen entgegenkommenden 44-jährigen Vespa-Fahrer.

Der Mann prallte gegen das Auto und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Christophorus 12 brachte ihn ins LKH Graz.

Ein Alkotest bei der Autofahrerin ergab laut Polizei eine starke Alkoholisierung. Die Beamten nahmen ihr den Führerschein ab und zeigten sie an.

Motorrad mit zwei Personen bei Schwarzlsee in Unfall verwickelt

Auch im Grazer Süden kam es am Samstag zu einem Motorradunfall. Auf der Thalerhofstraße, Höhe Schwarzlsee, kollidierte gegen Mittag ein Auto mit einem Motorrad, das mit zwei Personen besetzt war.

Das Rote Kreuz versorgte die Verletzten bereits beim Eintreffen der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte banden ausgelaufenes Benzin und räumten anschließend die Fahrbahn.

Mehrere Rettungshubschrauber im Einsatz

Die fünf Unfälle zeigen, wie schwer die Folgen von Motorradunfällen innerhalb weniger Sekunden sein können. Allein in dieser Woche verlor ein junger Mann sein Leben, mehrere weitere Motorradfahrer wurden schwer oder lebensgefährlich verletzt. In drei Fällen kamen Rettungshubschrauber zum Einsatz.