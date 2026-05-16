Schlange am Grazer Radweg geht viral

Eine Schlange am Radweg, ein kurzes Video und eine große Reaktion: Ein Clip auf unserer Facebook-Seite sorgt derzeit mit rund 185.000 Aufrufen für viel Gesprächsstoff. Zu sehen ist, wie sich eine Schlange über einen Radweg in Graz schlängelt. Nach Einschätzung der Redaktion handelt es sich um eine Äskulapnatter.

Damit wurde aus einem kurzen Moment am Radweg eine kleine Naturgeschichte aus Graz. Viele Nutzerinnen und Nutzer reagierten in den Kommentaren überrascht, andere zeigten sich fasziniert oder nahmen die Begegnung mit Schmäh. Der Clip zeigt jedenfalls, wie nah Stadt und Wildnis manchmal beieinanderliegen:



Eine ungiftige Natter mitten in Graz

Die Äskulapnatter zählt zu den heimischen Schlangenarten und ist für Menschen ungiftig. Sie wirkt durch ihre Größe und ihre elegante Bewegung zwar auffällig, stellt aber in der Regel keine Gefahr dar. Wer ihr begegnet, sollte ruhig bleiben und ihr einfach Zeit geben, weiterzuziehen.

Gerade auf Radwegen kann eine solche Begegnung schnell für Aufmerksamkeit sorgen. Schließlich erwartet man zwischen Alltag, Verkehr und Spazierwegen nicht unbedingt eine Schlange auf dem Asphalt.

Natur findet auch in der Stadt Platz

Schlangenbegegnungen im Grazer Stadtgebiet sind nicht völlig ungewöhnlich. Besonders entlang von Grünräumen, Böschungen, Gärten und Gewässern finden Reptilien geeignete Lebensräume. Sonnige Wege und asphaltierte Flächen können für sie attraktiv sein, weil sie dort Wärme aufnehmen.

Auch Graz bietet mit Murraum, Parks, Böschungen und naturnahen Gärten viele Bereiche, in denen Wildtiere unterwegs sind. Die Äskulapnatter am Radweg erinnert daran, dass Natur nicht erst außerhalb der Stadt beginnt.

Was tun, wenn eine Schlange den Weg kreuzt?

Wer eine Schlange sieht, sollte vor allem ruhig bleiben. Man sollte das Tier nicht anfassen, nicht bedrängen und nicht mit Gegenständen verscheuchen. Am besten wartet man kurz ab und lässt der Schlange genug Platz.

Für Radfahrerinnen und Radfahrer gilt: Tempo reduzieren, Abstand halten und das Tier keinesfalls überfahren. Auch ungiftige Schlangen sind Wildtiere und sollten in Ruhe gelassen werden.