Am 22. Mai 2026 wird die Stadthalle Graz zum Schauplatz des Militärmusikfestivals. Das Österreichische Bundesheer holt die Veranstaltung nach 18 Jahren wieder in die Steiermark. Der Eintritt ist frei, freiwillige Spenden gehen an die Hilfsaktion Licht ins Dunkel.

Das Österreichische Bundesheer hat das Festival am 30. April bei einer Pressekonferenz vor dem Schloss Eggenberg in Graz vorgestellt. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner präsentierte erste Programmdetails gemeinsam mit Landeshauptmann Mario Kunasek, Lisa Zuckerstätter vom ORF Humanitarian Broadcasting, Mario Thaler von Licht ins Dunkel sowie den Musikern Ewald Pfleger von Opus und Christian Stani von Alle Achtung.

Militärmusik trifft moderne Showelemente

In der Stadthalle Graz erwartet das Publikum ein Programm, das klassische Militärmusik mit zeitgemäßen Showteilen verbindet. Neben den Militärmusiken des Bundesheeres sollen auch nationale und internationale Gäste auftreten. Geplant sind Blasmusik, choreografische Einlagen und moderne Bühnenelemente.

Damit will das Bundesheer nicht nur die musikalische Bandbreite der Militärmusik zeigen, sondern auch den kulturellen Beitrag der Soldatinnen und Soldaten sichtbar machen.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner betont dazu:

Das Militärmusikfestival ist ein sichtbares Zeichen für die Vielfalt und Leistungsfähigkeit unseres Bundesheeres. Unsere Soldaten sorgen nicht nur für die Sicherheit unseres Landes, sondern leisten auch als Musikerinnen und Musiker einen wertvollen kulturellen und gesellschaftlichen Beitrag.

Militärmusikfestival unterstützt Licht ins Dunkel

Der Besuch des Militärmusikfestivals ist kostenlos. Gleichzeitig lädt das Bundesheer die Besucherinnen und Besucher dazu ein, freiwillig für Licht ins Dunkel zu spenden. Dadurch erhält die Veranstaltung neben dem musikalischen Programm auch einen karitativen Schwerpunkt.

Auch die Partnerorganisationen sehen das Festival als Plattform für Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Nach 18 Jahren zurück in der Steiermark

Für die Steiermark hat die Veranstaltung eine besondere Bedeutung. Landeshauptmann Mario Kunasek verweist auf die lange Pause seit dem letzten Militärmusikfestival im Bundesland:

„Das Bundesheer ist ein wichtiger Partner für das Land Steiermark. Es freut mich daher besonders, dass das Militärmusikfestival nach 18 Jahren wieder in der Steiermark stattfindet!“

Die Militärmusik zählt zu den traditionsreichen Bereichen des Bundesheeres. Mit dem Festival will das Bundesheer diese Tradition in einem modernen Rahmen präsentieren und gleichzeitig ein breites Publikum in Graz ansprechen.