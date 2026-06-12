Drei Verletzte bei Auffahrunfall auf dem Grillweg

In Straßgang sind am Donnerstagnachmittag, 11. Juni 2026, drei Autos in einen Auffahrunfall verwickelt gewesen. Dabei wurden alle drei Lenker verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 16:45 Uhr auf dem Grillweg in Fahrtrichtung Westen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 29-jähriger Autofahrer verbotswidrig nach links auf einen Parkplatz einbiegen. Dafür soll er den Blinker gesetzt und stark abgebremst haben.

Ein unmittelbar nachfolgender 37-jähriger Pkw-Lenker konnte sein Fahrzeug noch rechtzeitig anhalten. Der dahinter fahrende 46-Jährige schaffte dies trotz einer Notbremsung nicht mehr und prallte auf das Auto des 37-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses wiederum gegen den Pkw des 29-Jährigen geschoben.

Der 29-Jährige und der 46-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Der 37-jährige Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Graz gebracht.

An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.