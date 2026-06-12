In Straßgang sind am Donnerstagnachmittag, 11. Juni 2026, drei Autos in einen Auffahrunfall verwickelt gewesen. Dabei wurden alle drei Lenker verletzt.
Der Unfall ereignete sich gegen 16:45 Uhr auf dem Grillweg in Fahrtrichtung Westen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 29-jähriger Autofahrer verbotswidrig nach links auf einen Parkplatz einbiegen. Dafür soll er den Blinker gesetzt und stark abgebremst haben.
Ein unmittelbar nachfolgender 37-jähriger Pkw-Lenker konnte sein Fahrzeug noch rechtzeitig anhalten. Der dahinter fahrende 46-Jährige schaffte dies trotz einer Notbremsung nicht mehr und prallte auf das Auto des 37-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses wiederum gegen den Pkw des 29-Jährigen geschoben.
Der 29-Jährige und der 46-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Der 37-jährige Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Graz gebracht.
An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.