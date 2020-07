Ausflug zur kleinen Raabklamm: Wandern am Wasser

Wer einen Wanderausflug mit kleinen Kindern in der Natur an heißen Sommertagen machen möchte und so der Hitze in der Stadt zu entfliehen, fährt in das Grazer Bergland, macht eine leicht begehbare Tour in steirischen Wäldern oder verbindet eine Wanderung mit Abkühlung am Fluss. Dazu eignet sich besonders die kleine Raabklamm, nur etwas mehr als eine halbe Stunde Autofahrt von Graz in der Nähe von Weiz, entfernt.

Wir suchten lange nach einem schönen und familienfreundlichen Wasserwanderweg, fragten Verwandte, die oft auf steirischen Bergen unterwegs sind, Schlussendlich wurden wir auf der Tourismuswebseite der Stadt Weiz fündig.

So packen wir an einem Juli Vormittag unsere sieben Wandersachen, setzen uns ins Auto und fahren auf der Autobahn über die Abfahrt Gleisdorf Richtung Weiz. Je nachdem aus welchem Grazer Bezirk man kommt, eignet sich natürlich auch eine Anfahrt über Andritz beziehungsweise Mariatrost über die Ries.

Wasserwanderweg kleine Raabklamm

Auf vielen Webseiten wird zwar richtigerweise der Parkplatz beim ehemaligen Gasthaus Jägerwirt als Beginn zu einer Wanderung zur großen aber auch kleinen Raabklamm angegeben, aber ein Einheimischer hat uns von der Strecke flussabwärts vom Jägerwirt bis zur Stoffmühle abgeraten, da für kleine Kinder nicht wirklich empfehlenswert.

Die kleine Raabklamm vom Einstieg bei der Stoffmühle flussabwärts Richtung Oberdorf, eignet sich besonders für Familien mit kleinen Kindern. Insbesonderes wenn ein Kinderwagen oder Buggy mitgenommen wird. Der Weg ist bis auf ein paar kurze Stellen einfach begeh- und befahrbar ohne nennenswerte Steigung. Aus diesem Grund gilt unsere Empfehlung auch für Menschen, die körperlich-bedingt flache Wanderstrecken bevorzugen.

Bereits beim Parkplatz hören wir das Rauschen des nahen Flusses. Über den Stoffmühlesteg geht es zum Einstieg zur kleinen Raabklamm. Viele Bäume säumen den Weg und sorgen an heißen Tagen für willkommenen Schatten. Den weiteren Verlauf fließt die Raab direkt neben dem Wanderweg entlang, der auch gerne von Radfahrern aus der Region befahren wird. Es gibt viele Stellen, wo man in zwei, drei Schritten zum Flussbett hinuntersteigen kann. Hier können Kinder an oder in der sehr seichten Raab spielen oder ihre Füße ins kalte Wasser stellen. Es ist auch problemlos möglich, barfuß im Fluss herumzusteigen. Bei unserem Ausflug sehen wir auch ältere Kinder, die an etwas tieferen Stellen baden.

Picknick am Fluss

Eine dieser Stellen am Fluss suchen wir uns für ein Picknick und packen die Picknickdecke sowie mitgebrachtes Essen aus. Mit der Familie an einem schattigen Ufer-Plätzchen eines kleinen Flusses gutes Essen genießen – herrlich an einem 30 Grad Sommertag in der Steiermark.

Die Raabklamm erreichte den 3. Platz als schönste Wasserperle in der Steiermark.

Nach der Mittagpause wandern wir weiter flussabwärts Richtung Oberdorf, passieren noch die Wunschbachbrücke, bevor wir eine Steigung erreichen. Da wir aber die schönste Strecke dieses Wasserwanderwegs bereits hinter uns haben, kehren wir um und gehen den ganzen Wasserwanderweg entlang der Raab zum Parkplatz Stoffelmühle zurück. Am Rückweg erfrischen wir uns wieder im Wasser und genießen den Blick auf die Flusslandschaft.

Tipp für Hundehalter

Dieser Wasserwanderweg entlang der Raab eignet sich auch für Hunde, die sich ohne Gefahr im Nass abkühlen können. Die Vierbeiner müssen aber an der Leine geführt werden. Bei unserer Wanderung hatten die meisten ihre Hunde wie vorgeschrieben an der Leine, einer aber auch nicht.

