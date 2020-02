Hunde in Graz: Das ist für Hundehalter wichtig

Wer sich einen Hund in Graz halten möchte, sollte über die wichtigsten Regeln und Bestimmungen informiert sein. Einerseits reichen diese von Tierschutz-Auflagen zum Wohl des Hundes, über behördliche Vorschriften bis hin zu einem guten Miteinander mit MitbürgerInnen – mit oder ohne Hund.

Die meisten Menschen in Graz sind Hundelieb – nicht umsonst werden Hunde als „der beste Freund des Menschen“ bezeichnet. Aber dennoch gilt es als Hundehalter, sich an grundlegende Punkte zu halten. Oft sind es einfache Dinge, die einem der Hausverstand sagt: Hundekot wegräumen, Hunde nicht frei herum laufen lassen oder auch für eine richtige Hundeerziehung zu sorgen.

Wir haben uns das wichtigste zum Thema Hunde in Graz angesehen und geben in unserem Ratgeber einen Überblick:

Hundehaltung in Graz

Wie in jeder Stadt in Österreich gelten auch in Graz Bestimmungen für die Hundehaltung laut dem Tierschutzgesetz. Für ein möglichst reibungsloses Zusammenleben sind Hunde in einer Weise zu beaufsichtigen oder zu verwahren, dass dritte Personen weder gefährdet noch unzumutbar belästigt werden. Hundehalter müssen auch dafür sorgen, dass öffentlich zugängliche Bereiche von Hunden nicht verunreinigt werden. Dazu zählen besonders Gehwege, Kinderspielplätze, Freizeitanlagen und Wohnanlagen.

An öffentlich zugänglichen Orten (Straßen, Plätze, Lokale, Geschäfte, …) müssen Hunde in Graz entweder einen Maulkorb tragen oder an der Leine geführt werden. Auch in öffentlichen Parkanlagen sind Hunde an der Leine zu führen (ausgenommen sind als Hundewiesen gekennzeichnete Flächen). Dieser Maulkorb- oder Leinenzwang gilt nicht für Jagd-, Assistenz- und Hütehunde sowie Diensthunde der Polizei, Militär und Rettungshunde.

Hundesteuer in Graz – abgeschafft

Der Gemeinderat hat 2018 die Abschaffung der Hundesteuer in Graz beschlossen. Diese Aufhebung trat am 1. Jänner 2019 in Kraft. Somit müssen Hunde in der Stadt Graz nicht mehr angemeldet werden und für die Tiere keine Hundeabgabe mehr bezahlt werden. Sehr wohl ist aber noch eine Registrierung des Hundes in der Heimtierdatenbank und ein Mikrochip für das Tier notwendig.

Hundeversicherung in Österreich

Hundehalter benötigen eine Haftpflichtversicherung mit einer Mindestdeckungssumme in der Höhe von 725.000 Euro. Versicherungen bieten diese Hundeversicherungen oft im Rahmen einer Haushaltsversicherung an.

Sachkundenachweis als Hundeführerschein

Wer innerhalb der letzten fünf Jahre zum Zeitpunkt der Meldung seines Hundes, keinen Nachweis über eine Hundehaltung erbringen kann, muss innerhalb eines Jahr nach Anschaffung eines Hundes die erforderliche Sachkunde durch einen Hundekundenachweis erbringen. Als Nachweis für das Halten von Hunden gilt insbesondere die erfolgte Meldung eines Hundes gemäß § 11 Steiermärkisches Hundeabgabegesetz 2013 oder § 10 Hundeabgabegesetz, LGBl. Nr. 24/1950.

Zu den Bestimmungen über den Hundekundenachweis zählen Inhalte der Ausbildung, Ausbildungsberechtigung, Ausbildungsdauer, Form und Inhalt des Hundekundenachweises sowie Ausnahmen von der Verpflichtung, einen Hundekundenachweis zu erbringen.

➡ Anmeldung für den Hundekundenachweis unter egov.graz.gv.at

Tipp: Das Veterinärreferat des Gesundheitsamtes Hundekundekurse für Hundehalter durch. Diese Kosten 41,60 Euro.

Hundewiesen & Hundezonen in Graz

Über das Grazer Stadtgebiet verteilt finden sich mehrere Hundewiesen und Hundezonen. Was ist der Unterschied? Hundewiesen sind eingezäunte Spiel- und Freilaufflächen für Hunde ohne Leinen- oder Maulkorbpflicht. Hundezonen sind kleinere Hundebereiche ohne Einzäunung in denen die Leinenpflicht gilt. Sommertipp für Hundehalter: Einen eigenen Hundebadeteich in Graz bietet die Auwiesen-Hundewiese an der Mur in Liebenau.

Hundewiese Rosenhain : 4.100 m² (Max-Mell-Allee, Bezirk Geidorf)

: 4.100 m² (Max-Mell-Allee, Bezirk Geidorf) Hundewiese Hilmteich : 2.200 m² (Födranspergweg: Geh- und Radweg/Hilmteichstraße/Auersperggasse Höhe Hausnummer 19, Bezirk Geidorf)

: 2.200 m² (Födranspergweg: Geh- und Radweg/Hilmteichstraße/Auersperggasse Höhe Hausnummer 19, Bezirk Geidorf) Hundewiese Volksgarten : 1.600 m² (Volksgartenstraße, Bezirk Lend)

: 1.600 m² (Volksgartenstraße, Bezirk Lend) Hundewiese Oeverseepark : 1.350 m² (Oeverseegasse/Lissagasse, Bezirk Gries)

: 1.350 m² (Oeverseegasse/Lissagasse, Bezirk Gries) Hundewiese St. Johannes-Park: 1.526 m² (Hammer-Purgstall-Gasse/Kantgasse, Bezirk Gries)

Johannes-Park: 1.526 m² (Hammer-Purgstall-Gasse/Kantgasse, Bezirk Gries) Hundewiese Augartenpark : 2.186 m² (Augartenbrücke – Mur, Pestalozzistraße/Neuholdaugasse, Bezirk Jakomini)

: 2.186 m² (Augartenbrücke – Mur, Pestalozzistraße/Neuholdaugasse, Bezirk Jakomini) Hundewiese Auwiesen : 1.900 m² und 970 m² großer Hundebadeteich (Eichbachgasse, Bezirk Liebenau)

: 1.900 m² und 970 m² großer Hundebadeteich (Eichbachgasse, Bezirk Liebenau) Hundewiese Liebenauer Park : 1100 m² (Südgürtel-Trassenpark,Bezirk Liebenau)

: 1100 m² (Südgürtel-Trassenpark,Bezirk Liebenau) Hundewiese ORF-Park : 4.046 m² (Händelstraße/Nussbaumerstraße, Bezirk St. Peter)

: 4.046 m² (Händelstraße/Nussbaumerstraße, Bezirk St. Peter) Hundewiese Lustbühel : 1.000 m² (Lustbühelstraße 19-30, Bezirk Waltendorf)

: 1.000 m² (Lustbühelstraße 19-30, Bezirk Waltendorf) Hundewiese Dechant-Binder-Anlage : 500 m² (Plabutscherstraße, Höhe HNr. 119, Bezirk Gösting)

: 500 m² (Plabutscherstraße, Höhe HNr. 119, Bezirk Gösting) Hundewiese Grottenhof: 1003 m² (Grottenhofstraße, Höhe HNr. 74, Bezirk Wetzelsdorf)

Demnächst werden laut Homepage der Stadt Graz weitere Hundewiesen in Wetzelsdorf, Smart City (Lend) und Straßgang geplant. Darüber hinaus gibt es seitens Hundehalter auch Bedarf im Zentrum, Andritz, Eggenberg, Ragnitz und Puntigam. Es ist das Ziel des zuständigen Stadtamts die Beleuchtung und Ausstattung der Hundewiesen mit Trinkbrunnen zu verbessern.

Veranstaltungen zu Thema Hunde in Graz

Jedes Jahr finden in Graz einige Veranstaltungen für Hundehalter als Zielpublikum statt. Dazu zählen:

Das Titelbild zeigt die in Graz geborene und lebende Kiona. Sie ist ein Kooikerhondje.