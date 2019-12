Zum Jahreswechsel entlaufen mehr Tiere als an jedem anderen Tag

Die Zeit rund um Silvester versetzt jedes Jahr aufs Neue tausende Tiere in blinde Panik. An keinem anderen Tag entlaufen so viele Tiere wie an Silvester und Neujahr. Sowohl Haus- als auch Wildtiere leiden am letzten Tag des Jahres, der den Menschen so viel Freude bereitet: Der Lärm von Böllern und Raketen, dessen Herkunft Tiere nicht einordnen oder verstehen können, ist erschreckend und bedrohlich für sie.

Bei Tierschutzorganisation laufen rund um den Jahreswechsel die Telefonleitungen heiß, weil Katzen und Hunde entlaufen.

Hunde entlaufen vor allem, weil sie sich vor dem Silvesterfeuerwerk erschrecken. Auch Vierbeiner, die eigentlich keine Angst vor lauten Geräuschen haben, können in einem ungünstigen Moment in Panik geraten und weglaufen. Daher warnen wir Tierhalter immer davor, ihre Hunde in den letzten Tagen des Jahres noch freilaufen zu lassen. Vor allem bei ängstlichen Tieren ist jetzt sogar eine doppelte Sicherung vonnöten.

so Philip McCreight von der Tierschutzorganisation TASSO. Dass Tiere direkt während des Jahreswechsels Reißaus nehmen, geschieht recht häufig. Wenn ihre Halter zum Beispiel in den Garten oder auf die Straße vor dem Haus gehen, um das neue Jahr zu begrüßen, entwischen Hunde und Katzen schnell mal durch offen stehende Türen oder Fenster. Vor allem Besucher achten oft nicht darauf, alle Türen zu schließen.

Krach geht schon vor Silvester los

Bereits an den Tagen vor Silvester, meist sobald die Feuerwerksartikel im Handel verkauft und von den ersten gezündet werden, entlaufen viele Vierbeiner.

Auch einige Tage nach Neujahr passiert es noch, dass sie von verspätet gezündeten Knallern überrascht werden.

Freigängerkatzen trauen sich zudem in dieser Zeit oft nicht nach Hause oder haben sich verlaufen, weil sie aus Angst vor dem lauten Knallen von ihren üblichen Wegen abgewichen sind. Daher sollten die Tiere – auch Wohnungskatzen – registriert sein, damit sie im Ernstfall eine Chance haben, bald wieder nach Hause zurückgebracht zu werden.

Tipps für Haustierhalter rund um den Jahreswechsel