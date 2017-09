Ersetzt Liebe zum Haustier die Freiheit der Katze?

Kann Liebe die Freiheit eines Tieres ersetzen? Diese Frage stelle ich mir als Besitzer von zwei sehr liebenswerten Katzen des Öfteren. Für die Antwort dieser Frage möchte ich euch meine Überlegungen nun schildern.

Katzen die Freigang hatten, die es gewohnt waren durch die Gegend zu streunen, sind meiner Meinung nach diese Freiheit gewohnt, und kommen höchst wahrscheinlich nur mehr schwer mit dem Entzug dieser Freiheit zurecht. Wer kennt diesen Blick der Katze nicht, wenn Sie sehnsüchtig am Fenster sitzt und auf die Wiese in die Freiheit blickt?

Katzen, die nur die Wohnungshaltung von klein auf gewohnt sind, die noch keinen Freigang hatten, kommen in Wohnungen leichter zurecht als ehemalige Freigänger. Zumindest zeigen das meine persönlichen Erfahrungen. Ähnlich ist es auch bei uns Menschen, wir kommen mit neuen Freiheiten meist leichter klar als mit Einschnitten.

Das Leben als Wohnungskatze

Man muss sich das Leben einer Wohnungskatze einmal vorstellen: Tagtäglich in den selben vier Wänden, in der selben Umgebung. Es droht der Wohnungskoller. Als Mensch würde einem die Decke auf den Kopf fallen. Wenn die Katze in dieser Situation unglücklich ist, kann sich ihr Verhalten ändern.

Unsauberkeit

Passivität oder

Aggressivität

könnten mögliche Folgen im Verhalten der Katze sein. In diesen Situationen sollte man auf seine Katze eingehen und sie nicht mit Bestrafungen noch unglücklicher machen.

Das ist leider viel leichter gesagt als getan. Meine Freundin und ich sorgen beispielsweise für viel Abwechslung, sodass es für unsere beiden Stubentiger oft neues zu entdecken gibt. Hier genügt oft schon eine neue Schachtel, eine neue Papiertüte oder neues Spielzeug.

Oftmals reicht es schon, wenn der Kratzbaum in der Wohnung woanders hingestellt wird oder Katzenspielsachen an einen anderen Ort gelegt werden. Es ist uns dennoch bewusst, dass diese Veränderungen immer nur relativ kurzfristig Abwechslung bringen.

Unsere beiden Miezen haben sehr unterschiedliche Charaktere. Sie ist ruhig, faul und zurückhaltend während er der forschende, kontaktfreudige und aktivere der beiden Katzen ist. Sie sind beide glücklich in der Wohnung. Nach unserem Gefühl nach braucht Sie nicht mehr Freiheiten als sie bereits hat. Ihm muss deutlich mehr an Abwechslung geboten werden, da ihm schnell langweilig wird. Wir haben seinen Lebensraum bereits vergrößert, indem er mehrmals am Tag mit Begleitung auch vor die Wohnung in das Stiegenhaus darf.

Wenn man sieht wie glücklich und aufgekratzt er dort ist, kann die Frage „Ersetzt Liebe die Freiheit?“ – nur mit einem deutlichen Nein beantwortet werden. Liebe ist sehr wichtig, ersetzt aber die Freiheit nicht. Wenn ihr merkt, dass eure Katze in der Wohnung unglücklich ist, zeigt ihr eure Liebe und ermöglicht ihr ihre Freiheit, auch wenn es bedeutet, die Katze an einen anderen Platz geben zu müssen.

Autor: Gerald Schneider