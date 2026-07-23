Nach zwei Raubüberfällen auf ältere Frauen innerhalb weniger Stunden veröffentlicht die Grazer Polizei nun zwei Phantombilder der mutmaßlichen Täter. Beide Pensionistinnen wurden leicht verletzt, nachdem ihnen die Goldketten vom Hals gerissen worden waren.

Die beiden Taten ereigneten sich am Samstag, 18. Juli 2026, in den Bezirken Geidorf und Lend.

Goldkette im Innenhof geraubt

Gegen 11:20 Uhr wurde eine 81-jährige Grazerin in einem Innenhof der Wilhelm-Raabe-Gasse überrascht. Ein unbekannter Mann riss ihr gewaltsam die Goldkette vom Hals und flüchtete anschließend.

Am Nachmittag gegen 16:00 Uhr kam es zu einem ähnlichen Vorfall im Bereich Schrödingerstraße und Mariengasse. Dort entriss ein weiterer Täter einer 88-jährigen Grazerin ebenfalls die Goldkette und lief davon.

Beide Frauen waren alleine unterwegs und erlitten leichte Verletzungen.

Polizei prüft Zusammenhang

Das Kriminalreferat Graz hat die Ermittlungen übernommen. Weil sich die beiden Überfälle innerhalb weniger Stunden und nur rund zwei Kilometer voneinander entfernt ereigneten, prüfen die Ermittler einen möglichen Zusammenhang.

Nach bisherigem Stand geht die Polizei jedoch von zwei unterschiedlichen Tatverdächtigen aus. Dafür sprechen die unterschiedlichen Personenbeschreibungen der beiden Opfer sowie die auf ihren Aussagen basierenden Phantombilder.

So beschreibt die Polizei die Verdächtigen

Der erste Verdächtige soll etwa 30 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und schlank sein. Er hatte kurze schwarze Haare, einen auffälligen schwarzen Schnurrbart sowie einen etwas dunkleren Teint. Bekleidet war er mit einem blauen Hemd, beiger Bermudahose und weißen Sportschuhen. Laut Opfer sprach er Deutsch mit ausländischem Akzent. Der zweite Mann wird auf etwa 27 Jahre und rund 1,77 Meter geschätzt. Er soll kurze dunkle bis rötliche lockige Haare sowie einen dunklen bis rötlichen Vollbart getragen haben. Auch er wurde als schlank und gepflegt beschrieben und sprach laut Polizei ebenfalls Deutsch mit ausländischem Akzent.

Wer kennt die Männer?

Die Staatsanwaltschaft Graz hat die Veröffentlichung der beiden Phantombilder angeordnet. Die Polizei bittet nun um Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Männer sowie um Aussagen von möglichen Zeuginnen und Zeugen.

Hinweise nimmt das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz unter der Telefonnummer 059133/653333 entgegen.