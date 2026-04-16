Immobilienmarkt in der Steiermark zieht wieder an

Der steirische Immobilienmarkt zeigt 2026 wieder Bewegung. Allerdings entwickelt sich nicht jedes Segment gleich stark. Während Kaufpreise steigen, geben Mieten teilweise nach. Das zeigt der aktuelle Immobilienpreisspiegel der Wirtschaftskammer Österreich.

Die Steiermark bleibt im Bundesvergleich vergleichweise ein günstiger Immobilienstandort. Grundstücke, Eigentumswohnungen und Mieten liegen im Schnitt unter dem österreichweiten Niveau. Dennoch bildet der Großraum Graz eine deutliche Ausnahme, da hier die Preise spürbar höher ausfallen.

Andreas Kern und Katharina Waidacher betonen dazu: „Die steirischen Immobilienpreise waren und sind am unteren Ende von Österreich angesiedelt, wobei weite Teile des Ballungsraums Graz hier natürlich eine Ausnahme bilden.“

Graz entwickelt sich zum dynamischen Eigentumsmarkt

Besonders auffällig ist die Entwicklung in Graz. Die Landeshauptstadt verzeichnet bei Eigentumswohnungen die stärksten Zuwächse unter allen Landeshauptstädten.

Neue Eigentumswohnungen verteuern sich um rund 2,9 Prozent. Gebrauchte Wohnungen legen sogar um über 4 Prozent zu. Damit gehört Graz aktuell zu den dynamischsten Märkten Österreichs.

Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass die Nachfrage wieder anzieht. Gleichzeitig achten Käufer stärker auf Preis, Lage und Qualität. Vor allem Bestandsobjekte profitieren von diesem Trend.

Ein zusätzlicher Faktor ist das begrenzte Angebot. Die schwache Bautätigkeit der vergangenen Jahre sorgt dafür, dass verfügbare Immobilien knapper werden. Dadurch steigen die Preise weiter an.

Baukosten bleiben unsicher

Trotz steigender Nachfrage bleibt die Lage im Bausektor angespannt. Zwar sind Baupreise derzeit vergleichsweise stabil, doch externe Faktoren können rasch für Veränderungen sorgen.

Steigende Energiepreise oder geopolitische Unsicherheiten könnten Bauprojekte wieder deutlich verteuern. Dadurch würde sich auch der Immobilienmarkt erneut verändern.

Mieten entwickeln sich überraschend schwach

Im Gegensatz zum Eigentumsmarkt zeigt der Mietbereich eine andere Entwicklung. In Graz sinken die Preise für neuwertige Mietwohnungen leicht. Damit nimmt die Stadt eine Sonderrolle unter den Landeshauptstädten ein.

Diese Entwicklung zeigt, dass sich der Markt zunehmend differenziert. Während Kaufinteresse steigt, stoßen viele Haushalte im Mietbereich an finanzielle Grenzen.

Mehr Wettbewerb, steigende Preissensibilität und begrenzte Spielräume drücken die Mietpreise zusätzlich.

Gewerbeimmobilien: klare Unterschiede

Auch im Gewerbebereich zeigt sich ein geteiltes Bild. Betriebsgrundstücke bleiben stark gefragt und verteuern sich deutlich. Unternehmen suchen weiterhin nach geeigneten Flächen, was den Druck auf verfügbare Standorte erhöht.

Ganz anders entwickelt sich der Markt für Geschäftslokale. In Graz sinken die Preise hier am stärksten im österreichweiten Vergleich. Der stationäre Handel steht weiterhin unter Anpassungsdruck, vor allem durch verändertes Konsumverhalten und neue Nutzungskonzepte.

Regionale Unterschiede bleiben groß

Innerhalb der Steiermark zeigen sich deutliche Preisunterschiede. Baugrundstücke sind in ländlichen Bezirken wie Hartberg-Fürstenfeld oder der Südoststeiermark besonders günstig.

In Graz hingegen erreichen Grundstückspreise mit Abstand die höchsten Werte. Auch bei Eigentumswohnungen und Mieten liegt die Landeshauptstadt klar über dem steirischen Durchschnitt.

Ausblick: Markt bleibt differenziert

Für die kommenden Monate erwarten Experten eine moderate Entwicklung. Eigentum dürfte weiter leicht zulegen, während sich Mieten eher seitwärts bewegen. Bei Geschäftslokalen bleibt die Lage herausfordernd.

Zentrale Themen bleiben Leistbarkeit und verfügbare Flächen. Diese Faktoren entscheiden maßgeblich darüber, wie sich der Immobilienmarkt in der Steiermark weiterentwickelt.