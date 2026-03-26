Kosten sparen beim Autofahren

Tanken kostet 2026 deutlich mehr als noch vor wenigen Jahren. Gleichzeitig bleibt das Auto für viele Menschen in Österreich unverzichtbar. Genau deshalb lohnt es sich, den eigenen Verbrauch gezielt zu senken.

Wenn du bewusst fährst und dein Fahrzeug richtig wartest, kannst du deine laufenden Spritkosten spürbar reduzieren. Schon kleine Veränderungen im Alltag machen dabei einen großen Unterschied.

Warum Spritsparen heute wichtiger ist denn je

Steigende Energiepreise und unsichere Märkte wirken sich direkt auf die Kosten an der Zapfsäule aus. Expertinnen und Experten rechnen weiterhin mit deutlichen Preisschwankungen. Teilweise erwarten sie sogar steigende Kosten in den kommenden Monaten.

Zudem verursacht der Verkehr einen erheblichen Anteil der CO2-Emissionen. Wer weniger verbraucht, spart also nicht nur Geld, sondern reduziert gleichzeitig die Umweltbelastung.

Wie viel kannst du wirklich sparen?

Dein Fahrverhalten hat einen größeren Einfluss, als viele glauben. Untersuchungen von Autofahrerclubs wie dem ÖAMTC zeigen: Eine angepasste Fahrweise kann den Verbrauch um bis zu 15 Prozent senken.

Das bedeutet konkret:

Bei 15.000 km pro Jahr sind mehrere hundert Euro Ersparnis möglich

Weniger Verbrauch reduziert auch Verschleiß und Reparaturkosten

Gleichzeitig sinkt der CO2-Ausstoß deutlich

Die wichtigsten Tipps zum Spritsparen im Alltag

1. Vorausschauend fahren statt ständig bremsen

Wenn du gleichmäßig fährst und unnötiges Beschleunigen vermeidest, senkst du den Verbrauch sofort. Halte Abstand und nutze den Verkehrsfluss.

2. Früh hochschalten und niedrige Drehzahlen nutzen

Moderne Motoren arbeiten effizient bei niedrigen Drehzahlen. Schalte daher früh in den nächsten Gang.

3. Geschwindigkeit reduzieren

Auf der Autobahn steigt der Verbrauch überproportional mit der Geschwindigkeit. Schon 10 bis 20 km/h weniger bringen spürbare Einsparungen.

4. Kurzstrecken vermeiden

Ein kalter Motor verbraucht deutlich mehr Treibstoff. Wenn möglich, kombiniere mehrere Wege zu einer Fahrt.

5. Motor nicht im Stand laufen lassen

Warmlaufenlassen ist nicht nur verboten, sondern verschwendet auch unnötig Sprit.

Technische Faktoren: So hältst du den Verbrauch niedrig

Nicht nur dein Fahrstil zählt – auch der Zustand deines Autos spielt eine wichtige Rolle.

Regelmäßiges Service zahlt sich aus

Ein schlecht gewarteter Motor arbeitet ineffizient. Daher solltest du:

Luftfilter regelmäßig prüfen

Zündkerzen kontrollieren lassen

Inspektionen einhalten

Reifendruck kontrollieren



Zu niedriger Luftdruck erhöht den Rollwiderstand. Dadurch steigt der Verbrauch und die Reifen nutzen sich schneller ab.

Gewicht reduzieren

Alles, was du unnötig transportierst, kostet Sprit. Räume dein Auto regelmäßig aus.

Dachträger vermeiden

Zusätzlicher Luftwiderstand erhöht den Verbrauch vor allem bei höheren Geschwindigkeiten deutlich.

Moderne Technik richtig nutzen

Viele Fahrzeuge bieten mittlerweile Assistenzsysteme, die beim Sparen helfen.

Eco-Modus reduziert automatisch den Verbrauch

Tempomat sorgt für gleichmäßige Geschwindigkeit

Bordcomputer zeigt den aktuellen Verbrauch in Echtzeit

Nutze diese Funktionen aktiv, um dein Fahrverhalten anzupassen.

Verbrenner, Hybrid oder Elektro – was spart wirklich?

2026 stehen Autofahrer vor mehr Auswahl denn je:

Verbrenner bleiben verbreitet, reagieren aber stark auf Fahrweise

bleiben verbreitet, reagieren aber stark auf Fahrweise Hybridfahrzeuge sparen besonders im Stadtverkehr

sparen besonders im Stadtverkehr Elektroautos haben keine klassischen Spritkosten, dafür aber Stromkosten

Für viele Pendler in Österreich kann ein Hybrid aktuell eine gute Zwischenlösung sein.

Typische Fehler beim Autofahren, die viel Geld kosten

Viele unterschätzen einfache Dinge im Alltag. Diese Fehler treiben die Kosten unnötig in die Höhe:

Zu sportliche Fahrweise

Falscher Reifendruck

Unnötige Kurzstrecken

Dauerhaft hohe Geschwindigkeit

Schlechte Wartung

Wenn du diese Punkte vermeidest, senkst du deinen Verbrauch sofort.

Fazit: Kleine Änderungen bringen große Wirkung

Du musst dein Auto nicht abschaffen, um Kosten zu sparen. Entscheidend ist, wie du es nutzt. Mit einem bewussten Fahrstil, regelmäßiges Service und etwas Planung kannst du deine Ausgaben deutlich reduzieren.

Gerade in Zeiten steigender Spritpreise zahlt sich das doppelt aus – für deine Geldbörse und für die Umwelt.