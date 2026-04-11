Ein massiver Geschwindigkeitsüberschreitung hat am Samstagvormittag in Graz für Konsequenzen gesorgt. Die Polizei hat einem 30-jährigen Lenker nicht nur den Führerschein abgenommen, sondern auch sein Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.

Mit 122 km/h am Bahnhofgürtel

Gegen 10:39 Uhr führte eine Zivilstreife auf der B67 im Bereich des Bahnhofgürtels Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei erfasste ein Radargerät einen Pkw mit 122 km/h in Fahrtrichtung Norden.

Angesichts des dichten Verkehrs konnte die Streife das Fahrzeug zunächst nicht direkt verfolgen. Deshalb leitete sie sofort eine Funkfahndung ein.

Raser wenige Minuten später gestoppt

Nur kurze Zeit später griff eine weitere Polizeistreife ein. Sie stoppte das Fahrzeug gegen 10:53 Uhr in der Wiener Straße.

Im Zuge der Kontrolle nahm die Polizei dem 30-jährigen Grazer den Führerschein vorläufig ab. Zusätzlich stellte sie das Fahrzeug sicher.

Erst Freitagnacht wurde einem Raser sein Auto in Puntigam abgenommen.