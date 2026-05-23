Mutmaßlicher Fahrraddieb beim LKH Graz festgenommen

In Geidorf hat die Polizei am Mittwochfrüh, 20. Mai 2026, einen 51-jährigen Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, zwischen Dezember 2025 und Jänner 2026 mehrere Fahrräder und E-Bikes gestohlen zu haben.

Die Ermittlungen begannen nach einer Serie von Diebstählen am Gelände des LKH Graz. Zunächst fahndete die Polizei mit Lichtbildern nach einem unbekannten Täter. Der Mann soll zumindest drei Mal Schlösser von E-Bikes aufgebrochen und Fahrräder gestohlen haben. Der Schaden lag damals bei mehr als 10.000 Euro.

Ein entscheidender Hinweis kam aus Deutschland. Die Kriminalpolizeiinspektion Leipzig erkannte den Verdächtigen anhand der veröffentlichten Bilder wieder. Dabei kamen sogenannte „Super-Recognizer“ zum Einsatz, also speziell geschulte Ermittler mit besonders ausgeprägter Fähigkeit zur Wiedererkennung von Personen.

Nach weiteren Straftaten im April übernahm das Kriminalreferat Graz die Ermittlungen. Seit 18. Mai führte die Polizei tägliche Schwerpunktaktionen im Bereich des LKH Graz durch.

Am 20. Mai beobachteten Einsatzkräfte den Verdächtigen im Bereich der Fahrradständer. Laut Polizei dürfte er dort Fahrräder ausgekundschaftet haben. Die Beamten nahmen den 51-jährigen Polen fest und bestätigten seine Identität anhand mitgeführter Ausweise.

In seinem Rucksack stellten die Polizisten einen Eisenschneider sicher. Der Mann wird in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Die Ermittlungen laufen weiter. Die Polizei prüft auch mögliche Zusammenhänge mit Straftaten bei Krankenhäusern in anderen Bundesländern.