Für Fahrgäste in Graz und der Steiermark wird die Westbahn ab 1. Mai 2026 einfacher nutzbar. Das Bahnunternehmen wird Vollmitglied im Verkehrsverbund Steiermark. Damit gelten alle gültigen Tickets des steirischen Verkehrsverbundes künftig auch in den Westbahn-Zügen auf bestimmten steirischen Abschnitten.

Zum Start betrifft das die Strecke zwischen Graz und Bruck an der Mur. Wer also ein gültiges Verbundticket, eine Zeitkarte oder ein KlimaTicket Steiermark besitzt, kann die Westbahn auf diesem Abschnitt nutzen, ohne ein zusätzliches Westbahn-Ticket zu kaufen.

Ab 29. Mai 2026 erweitert sich die Regelung. Dann gelten die Tickets der Verbund Linie Steiermark auch zwischen Graz und Semmering. Damit wird die Westbahn vor allem für Pendler, Gelegenheitsfahrer und KlimaTicket-Nutzer in der Obersteiermark interessanter.

Was sich für Westbahn Fahrgäste konkret ändert

Die wichtigste Neuerung: Du kannst mit einem gültigen steirischen Verbundticket in die Westbahn einsteigen, wenn deine Fahrt im gültigen Abschnitt liegt. Ab 1. Mai betrifft das Graz-Bruck an der Mur, ab 29. Mai zusätzlich Graz-Semmering.

Dadurch wächst das Angebot auf der Südstrecke weiter. Die Westbahn fährt seit März 2026 auf der Verbindung Wien-Graz-Klagenfurt-Villach und bedient dabei unter anderem Bruck an der Mur und Graz. Ab 29. Mai 2026 sollen täglich fünf Verbindungen pro Richtung zwischen Wien, Bruck an der Mur, Graz, Klagenfurt und Villach angeboten werden.

KlimaTicket Steiermark gilt in der Westbahn

Auch Besitzer des KlimaTicket Steiermark profitieren von der Neuerung. Laut Verbund Linie gilt das KlimaTicket Steiermark auf allen Westbahn-Zügen zwischen Graz und Bruck an der Mur. Ab 29. Mai 2026 gilt es zusätzlich zwischen Graz und Semmering.

Wichtig ist jedoch eine Einschränkung: Für eine Fahrt durch den Koralmtunnel reicht die Kombination aus KlimaTicket Steiermark und KlimaTicket Kärnten nicht aus. Dafür brauchst du laut Westbahn ein zusätzliches Ticket.

Mehr Auswahl auf der Schiene

Für die Steiermark bedeutet die Aufnahme der Westbahn in den Verkehrsverbund vor allem mehr Flexibilität. Fahrgäste können künftig auf den betroffenen Abschnitten zwischen bestehenden Bahnangeboten und Westbahn-Zügen wählen, ohne sich bei jeder Fahrt neu mit einem eigenen Tarif beschäftigen zu müssen.

Gerade für Pendler zwischen Graz und Bruck an der Mur kann das zusätzliche Verbindungen attraktiver machen. Außerdem wird die Westbahn mit der Erweiterung bis Semmering auch für Fahrten in Richtung Niederösterreich und Wien relevanter.

Überblick

Ab 1. Mai 2026 gilt:

Westbahn ist Teil der Verbund Linie Steiermark

Alle gültigen steirischen Verbundtickets gelten zwischen Graz und Bruck an der Mur

Auch das KlimaTicket Steiermark gilt auf diesem Abschnitt

Ab 29. Mai 2026 gilt zusätzlich: