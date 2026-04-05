Zwei 17-jährige Jugendliche sind am Sonntagfrüh, 5. April 2026, in Schladming von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Einer der beiden befindet sich in Lebensgefahr.

Nach bisherigen Ermittlungen waren die beiden Jugendlichen zu Fuß auf dem Gleiskörper im Ortsteil Klaus unterwegs. Sie gingen hintereinander in Richtung eines Hotels, als sie gegen 06:30 Uhr von einem von hinten kommenden Regionalzug erfasst und vom Gleis geschleudert wurden.

Schwere Verletzungen

Einer der Jugendlichen erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber C14 in ein Krankenhaus nach Klagenfurt geflogen. Sein Zustand gilt als lebensgefährlich.

Der zweite 17-Jährige zog sich eine Schulterverletzung zu, blieb jedoch ansprechbar. Er wurde vom Rettungsdienst in das DKH Schladming gebracht und dort stationär aufgenommen.

Gleis gesperrt

Der Zugverkehr war im betroffenen Abschnitt bis etwa 07:45 Uhr unterbrochen. Der Lokführer sowie Angehörige der Jugendlichen wurden vom Kriseninterventionsteam betreut.

Nach Angaben des verletzten Jugendlichen dürften mangelnde Ortskenntnisse und nicht funktionierende Mobiltelefone dazu geführt haben, dass die beiden auf dem Gleiskörper unterwegs waren. Den herannahenden Zug hätten sie weder gesehen noch gehört.