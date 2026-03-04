In der Nacht auf 4. März 2026 kam es im Arche Noah Graz zu einem ungewöhnlichen Einbruch. Unbekannte verschafften sich Zugang zum Gelände des Tierschutzhauses. Im Mittelpunkt des Interesses stand jedoch nicht Geld oder Technik, sondern offenbar die Buchhaltung des Vereins.

Entwarnung gibt es zumindest für die Tiere: Keines der Tiere wurde verletzt oder gefährdet.

Ziel war offenbar die Buchhaltung

Die Täter drangen in jenen Bereich des Gebäudes ein, in dem Tresor, Kassa sowie wirtschaftliche und behördliche Unterlagen des Vereins aufbewahrt werden. Dort lagern unter anderem Verträge, Dokumente und sensible Unterlagen, die für den Betrieb des Tierheims wichtig sind.

Die Polizei wurde sofort verständigt. Auch die Spurensicherung war vor Ort und konnte erste Hinweise sichern. Diese fließen nun in die laufenden Ermittlungen ein.

Nach aktuellem Stand wurden weder Bargeld noch technische Geräte wie Computer oder Kameras entwendet. Unklar ist jedoch, ob Unterlagen fehlen oder ob Dokumente möglicherweise fotografiert wurden. Diese Frage soll erst eine genaue Überprüfung der Unterlagen klären.

Tierheim zeigt sich fassungslos

Im Tierheim reagiert man betroffen auf den Vorfall. Man arbeite täglich für Tiere in Not, heißt es aus dem Haus. Jede Störung treffe letztlich nicht nur den Verein selbst, sondern vor allem die Tiere, die dort Schutz und Versorgung finden.

Bitte um Hinweise

Das Tierheim bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Nacht im Bereich des Tierheims etwas Verdächtiges bemerkt hat, etwa ungewöhnliche Geräusche, Personen oder Fahrzeuge, soll sich melden.

Hinweise können direkt an das Tierheim oder an die Polizei übermittelt werden.

Kontakt:

Arche Noah Tierschutzhaus Graz

office@aktivertierschutz.at

0316 / 42 19 42