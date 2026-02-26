Kinderzahnpasta im Test 2026: Die billigsten sind die besten

Früh übt sich, wer gesunde Zähne behalten will. Doch der aktuelle VKI Test von 16 Kinderzahnpasten zeigt: Nicht jede bunte Tube schützt zuverlässig vor Karies. Fünf Produkte fallen durch, weil sie kein oder zu wenig Fluorid enthalten. Dabei gilt Fluorid als einzig wissenschaftlich belegter Wirkstoff zur Kariesvorbeugung.

Fluorid entscheidet über gut oder schlecht

Für Kinderzahnpasten empfehlen Fachgesellschaften einen Fluoridgehalt von 1.000 ppm. Gerade Milchzähne besitzen einen dünneren Zahnschmelz und benötigen daher besonderen Schutz.

Im Test schneiden fünf Produkte bei der Kariesprophylaxe mit „nicht zufriedenstellend“ ab. Dazu zählen unter anderem:

Woom Kids Peach Toothpaste

Alverde Naturkosmetik Kids Zahngel

Nordics Natural Kids Toothpaste Orange and Clementine

Lavera Naturkosmetik Zahncreme Kids

Karex Kinder Zahnpasta mit BioHAP

Diese Produkte setzen auf Alternativen wie Hydroxylapatit oder pflanzliche Konzepte. Allerdings fehlt hier der nachgewiesene Kariesschutz durch Fluorid.

Testsieger kosten unter 1 Euro

Die erfreuliche Nachricht: Gute Zahnpflege für Kinder muss nicht teuer sein.

Mit dem Gesamturteil „sehr gut“ überzeugen gleich mehrere Produkte. Besonders auffällig: Die günstigsten Tuben sind gleichzeitig die Testsieger.

Dentalux Kids von Lidl – 0,89 Euro

von Lidl – 0,89 Euro Dentofit Kids Kinderzahncreme von Hofer – 0,89 Euro

Beide erreichen in allen Prüfpunkten Bestnoten, darunter Kariesprophylaxe, Umweltkriterien, Verpackung und Deklaration. Der VKI weißt aber darauf hin, dass laut Hofer von der getesteten Dentofit Kids nur noch Restmengen verfügbar sind und diese mittlerweile aus dem Sortiment genommen wurden.

Ebenfalls „sehr gut“ schneiden Mentadent Kids Super Mario (Jetzt auf Amazon ansehen) und Mirafluor Kids Zahnpasta ab.

Gute Mittelklasse

Mehrere Produkte erhalten das Gesamturteil „gut“. Dazu gehören unter anderem:

Elmex Kinder-Zahnpasta (Jetzt auf Amazon ansehen)

(Jetzt auf Amazon ansehen) Odol-med3 Milchzahn

Sensodyne ProSchmelz Kids

Happybrush Super Kids Zahnpasta

Gum Kids 3+

Weleda Kids-Zahngel mit Fluorid

Nenedent Kinderzahncreme

Hier stimmt die Fluoridmenge, allerdings gibt es teilweise Abzüge bei Verpackung, Umweltkriterien oder Werbeaussagen.

Umwelt und Verpackung

Positiv fällt auf: Die Mehrheit der getesteten Produkte kommt ohne problematische Stoffe aus. Einzelne Hersteller verwenden jedoch schwer abbaubare Inhaltsstoffe oder unnötige Umverpackungen.

Auch die Recyclingfähigkeit der Tuben wurde geprüft. Abzüge gab es etwa, wenn zusätzliche Faltschachteln verwendet wurden oder sich Tuben nicht vollständig entleeren lassen.

Kinderzahnpasta Dosierung: Reis oder Erbse?

Neben dem richtigen Fluoridgehalt spielt die Menge Zahnpasta eine entscheidende Rolle.

Bis zum zweiten Geburtstag: reiskorngroße Menge

Ab zwei bis sechs Jahren: erbsengroße Menge

Wichtig: Wird mit fluoridhaltiger Zahnpasta geputzt, sollten keine zusätzlichen Fluoridtabletten gegeben werden.

Was Eltern sonst beachten sollten

Zweimal täglich putzen, am besten nach dem Frühstück und vor dem Schlafengehen

Nach dem KAI-System vorgehen: Kauflächen, Außenflächen, Innenflächen

Bis etwa zum zehnten Lebensjahr nachputzen

Zuckerhaltige Getränke vermeiden

Bei den bleibenden Backenzähnen kann eine Fissurenversiegelung sinnvoll sein. Sie schützt die tiefen Rillen der Kauflächen wirksam vor Karies.

Fazit vom Kinderzahnpasta-Test

Der Kinderzahnpasta-Test 2026 zeigt klar: Entscheidend ist der Fluoridgehalt. Fünf Produkte fallen durch, weil sie keinen ausreichenden Schutz bieten. Wer auf Nummer sicher gehen will, greift zu einer der elf gut oder sehr gut bewerteten Zahnpasten.

Dass ausgerechnet die günstigsten Produkte am besten abschneiden, dürfte viele Eltern freuen. Qualität muss bei der Zahnpflege für Kinder kein Luxus sein.

Welche Kinderzahnpasten Karies vorbeugen und ohne umweltkritische Stoffe auskommen, darüber informiert der VKI ab 26. Februar 2026 in der März-Ausgabe der Zeitschrift KONSUMENT.