Die Grazer Stadthalle stand am Freitag ganz im Zeichen des 75. Steirischen Bauernbundballs. Rund 16.000 Besucherinnen und Besucher feierten auf etwa 40.000 Quadratmetern bis in die frühen Morgenstunden Wochenlang hatten Techniker, Organisatoren und Helfer das Areal vorbereitet, um Stadthalle und Messehallen in eine durchgängige Balllandschaft zu verwandeln.

Unser Team war vor Ort und begleitete die Ballnacht von der Eröffnung bis nach Mitternacht. Videos mit Eindrücken von den Auftritten und von der Stimmung findest du bereits auf unseren Facebook- und YouTube-Kanälen.

Waldmotto prägt das Bild

Unter dem Motto „Bussi bis bald im Steirischen Wald“ stand heuer die Forstwirtschaft im Mittelpunkt .Bäume sowie zahlreiche Pflanzen und Holzelemente sorgten für eine grüne Kulisse.

Dazwischen bewegten sich tausende Gäste in Dirndl, Lederhosen und Steireranzügen. Die Tracht zeigte sich in klassischen wie modernen Varianten. Bereits vor dem Einlass sammelten sich hunderte Besucher vor den Eingängen. Mit der Öffnung der Türen füllten sich Hallen und Bars rasch.

Eröffnung durch die Fachschulen

Traditionell eröffneten die landwirtschaftlichen Fachschulen gemeinsam mit Willi Gabalier den Ball. Der choreografierte Auftanz setzte den offiziellen Startpunkt für die Jubiläumsnacht

Bauernbund-Obfrau LR ÖR Simone Schmiedtbauer sprach in ihrer Eröffnungsrede über die Bedeutung des Waldes für die Steiermark. Für sie persönlich war der Abend ebenfalls besonders, da sie erst kurz zuvor Großmutter geworden war.

35 Interpreten auf mehreren Bühnen

Musikalisch bot der Ball ein breites Spektrum. Insgesamt standen 35 Interpretinnen und Interpreten auf dem Programm.

Als einer der Höhepunkte galt der Auftritt von Andreas Gabalier. Mit seinem bekannten Mix aus Volksmusik, Rock und Pop brachte er die Stadthalle zum Mitsingen.

Auch Anna-Sophie und Caro Fux zählten zu den vielbeachteten Acts des Abends. Auf weiteren Bühnen traten unter anderem die Pagger Buam und Egon 7 auf. Parallel dazu sorgten DJs in eigenen Bereichen für durchgehende Partystimmung

Die musikalische Bandbreite reichte damit von traditioneller Volksmusik bis zu modernen Clubklängen.

Hoher Andrang bei Bars und Kulinarik

Auch in den Gastronomiebereichen herrschte reger Betrieb. Insgesamt wurden 8.000 Flaschen Wein, rund 20.000 Liter Bier und 10.000 Liter Mineralwasser ausgeschenkt. Dazu kamen etwa 40.000 Flaschen Bier in den Bars.

Bei den Speisen dominierten regionale Produkte. Verarbeitet wurden unter anderem 4.500 Hendl, 1.000 Kilogramm Schweinefleisch, 4,5 Tonnen Getreide und 750 Liter Kernöl Wildgerichte wie Hirsch standen ebenso auf den Speisekarten wie klassische steirische Spezialitäten. Zudem gingen tausende Portionen Frankfurter und 5.000 steirische Äpfel über die Theken.

Bauernbundball 2026 Fotostrecke 1 von 10

Fotos/Videos: Inside Graz / Ingrid Strassegger