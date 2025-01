Opernredoute 2025 – Eine Nacht voller Glanz und Eleganz

Am 25. Jänner 2025 verwandelte sich die Grazer Oper bei der Opernredoute erneut in das funkelnde Zentrum der steirischen Ballsaison. Rund 2.500 Gäste aus Kunst, Kultur, Politik und Wirtschaft erlebten eine rauschende Ballnacht, die einmal mehr den Ruf der Opernredoute als eines der herausragenden gesellschaftlichen Ereignisse der Republik unterstrich.

Eröffnung mit Stil und Tradition

Schon der Einzug der Gäste über die prächtig illuminierte Feststiege zeigte die besondere Atmosphäre dieses Abends. Die feierliche Eröffnung gestalteten vier Tanzschulprofis, die eine elegante Polonaise mit 50 Jungdamen und -herren choreografierten. Die musikalische Begleitung reichte von Offenbach über Puccini bis hin zu klassischen Wiener Walzern. Die Grazer Schauspielerin Aglaia Szyszkowitz führte als Moderatorin durch den Abend.

Die Welt der Opernredoute

Die Opernredoute 2025 entführte ihre Gäste in verschiedene thematische Welten. In der „Welten“-Inszenierung wurden unterschiedliche Facetten von Tanz, Kunst und Musik vereint, die den Besucher:innen eine Reise durch beeindruckende Bühnenbilder und kreative Performances boten. Die stilvolle Dekoration und die künstlerische Gestaltung der Räume ließen die Ballnacht zu einem außergewöhnlichen Erlebnis werden.

Ein hochkarätiges Publikum

Die Opernredoute zog erneut eine beeindruckende Gästeliste an: Neben hochrangigen Vertreter:innen aus Politik wie Vize-Landeshauptfrau Manuela Khom, Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl und Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner, zählten auch Unternehmerpersönlichkeiten wie AVL-CEO Helmut List, Magna-Steyr-Manager Roland Prettner und Saubermacher-Gründer Hans Roth zu den Gästen. Auch Schauspielerin Jutta Fastian und Pianist Markus Schirmer ließen sich die Ballnacht nicht entgehen.

Mondschein-Zauber und musikalische Höhepunkte

Unter dem Motto „To the Moon and Back“ stand der Ball ganz im Zeichen des Mondes. Eine eigens gestaltete „Moonlight Bar“ sowie aufwendige Dekorationen sorgten für ein magisches Ambiente. Die Mitternachtseinlage, gesungen von Wilfried Zelinka, Sieglinde Feldhofer, Will Frost und der Gastkünstlerin Luiza Monteiro, begeisterte mit Hits von „Kleine Taschenlampe brenn“ bis „Hair“.

Die Polonaise – Ein Highlight der Nacht

Die traditionelle Polonaise wurde von sorgfältig ausgewählten Jungdamen und -herren präsentiert, die in einem intensiven Casting-Verfahren ihr Talent unter Beweis stellten. Die Choreografie, von erfahrenen Tanzschulprofis inszeniert, verlieh dem Abend eine besondere Eleganz und eröffnete die Tanzfläche für eine unvergessliche Ballnacht.

Tanz bis in die Morgenstunden

Während sich die einen dem klassischen Walzertakt hingaben, zog es andere in die verschiedenen Bars und Lounges. In der „Moulin Rouge Bar“ sorgte Silvio Gabriel für südamerikanisches Flair, während DJ Luky in der Antenne-Disco moderne Beats auflegte. In der traditionellen Casino-Bar unterhielt Michel Nikolov das Publikum mit eleganter Klaviermusik.

Ein gesellschaftliches Ereignis der Extraklasse

Die Opernredoute 2025 zeigte einmal mehr, dass sie aus dem Grazer Ballkalender nicht wegzudenken ist. Ein stilvoller Auftakt, hochkarätige Gäste, erstklassige Musik und ausgelassene Stimmung machten diesen Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis. Und für alle, die bereits vom nächsten Ball träumen: Die Opernredoute 2026 findet am 31. Jänner statt.

Hier zum Nachschauen – die Übertragung von der Kleinen Zeitung:

Fotos: (c) KANIZAJ photography