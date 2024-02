Rund 16.000 Ballgäste und Kanzler am Bauernbundball in Graz

Der Bauernbundball in Graz, als der größte Ball Mitteleuropas bekannt, fand am Freitagabend statt und lockte rund 16.000 Besucher an. Dieses Jahr stand der Ball im Zeichen des „schwarzen Goldes“, dem Kürbiskernöl. Unter den Ehrengästen befand sich erstmals auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Weitere bekannte Persönlichkeiten wie Landeshauptmann Christopher Drexler, Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl, Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer, Jazz Gitti und Hannes Kartnig waren ebenfalls anwesend.

Der Ball wurde jedoch kurzzeitig von einer Aktion der „Letzten Generation“ kurz vor der offiziellen Eröffnung gestört. Die VIP Promis bekamen davon nichts mit.

Die Gäste erschienen zumeist in traditioneller Tracht und genossen einen ereignisreichen Abend. Bundeskanzler Nehammer äußerte sich zum Ball als eine gelungene Mischung aus Arbeit und Vergnügen und gestand humorvoll ein, ein schlechter Tänzer zu sein.

Der steirische Bauernbundball wird traditionell als Begegnung zwischen Stadt und Land betrachtet und gilt als festliche Tradition mit bis zu 16.000 Gästen, die das Grazer Messegelände in Tracht stürmen.

Vor der Grazer Stadthalle demonstrierte eine kleine Gruppe VGT-Aktivist:innen gegen das Schweineleid auf Vollspaltenboden.

Das musikalische Highlight waren die Seer, Die Draufgänger, „Cambodia“-Interpretin Anna-Sophie und die Tiroler Schlagersängerin Hannah. Hier ein Video der Eröffnung: