3.000 Ballgäste beim Steirerball 2024 in Wien

Der Steirerball 2024, der am 12. Jänner in der eindrucksvollen Kulisse der Wiener Hofburg stattfand, wurde zu einem Ereignis, bei dem rund 3.000 Ballgäste eine Nacht voller steirischer Lebensfreude erlebten. Die Ballveranstaltung wurde vom Verein der Steirer in Wien organisiert, dessen Obmann Andreas Zakostelsky betonte, dass es sich um einen besonderen Ball handelte, da er nach der Zeit der Corona-Pandemie stattfand. Es war eine Rückkehr zu einer festlichen Ballnacht mitten im Herzen Wiens, die mit mehr als 300 Akteuren und Gästen aus der Steiermark gefeiert wurde.

Der Steirerball stand im Jahr 2024 im Zeichen der Ausseerland-Salzkammergut-Gemeinden Altaussee, Bad Aussee, Bad Mitterndorf und Grundlsee. Dies spiegelte sich in der farbenfrohen Illumination der Hofburg wider, die in steirischem Grün erstrahlte, während das Entrée im Stil des Ausseerlands beleuchtet wurde.

Der festliche Abend begann mit einem eindrucksvollen Einzug, bei dem der Vereinsvorstand, Ehrengäste, Tanzgruppen, Fahnenjunker, Narzissen-Hoheiten und weitere Akteure teilnahmen. Die Gäste wurden von Mitgliedern des Vereinsvorstands empfangen und erhielten von den Narzissen-Hoheiten Brot und Salz als Zeichen des Willkommens. Der Höhepunkt des Balls war der Mitternachtsauftritt des Pop-Trios „folkshilfe“, das mit Hits wie „Hau di her“, „Schena Mensch“, „Najo eh“ und „Maria Dolores“ die Stimmung zum Kochen brachte. Nach der Mitternachtseinlage waren die Tanzpaare eingeladen, bei der traditionellen Fledermausquadrille mitzumachen.

Die politische Prominenz war ebenfalls zahlreich vertreten, darunter Vizekanzler Werner Kogler, Bundesministerin Leonore Gewessler, NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler und sein Vorgänger Hermann Schützenhöfer, und die ehemalige Tourismusministerin Elisabeth Köstinger waren ebenso unter den Gästen wie hochrangige Vertreter aus Wirtschaft und Medien.

Der Steirerball bot nicht nur ein festliches Ambiente, sondern auch ein kulinarisches Highlight der Wiener Ballsaison. Die Gäste konnten steirische Gaumenfreuden genießen, darunter Saibling von der „Fischerei Ausseerland“, die beliebten „Würsteln“ der Fleischerei Diechtl, frisch zubereitete Kernöleierspeis und erlesene steirische Weine, einschließlich Weinen des Sauvignon-Weltmeisters Florian Lieleg.

Musikalisch wurde der Abend von rund 300 Musikern gestaltet, darunter Bands wie die Klangvereinigung Wien, das Grazer Stadtorchester, die Big Band Bad Gleichenberg, der Beat Club Graz, der Streetview Dixie Club, Beppo‘s Dance Band und die Coverband EGON7. Neben den musikalischen Darbietungen konnten die Gäste regionale Volksmusikgruppen erleben, darunter die „Ausseer Bradlmusi“, die „AltBadSeer Musi“, die „Kreuzsaiten Musi“, die „D Röthelstoana“, die „Ausseerland Bläs“ und die „Seidlzupf-Musi“.

Die Veranstaltung unterstützte auch einen guten Zweck, denn die Einnahmen aus der Tombola gingen an die Caritas. Der Steirerball 2024 etablierte sich als ein Ort des gesellschaftlichen, kulturellen und kulinarischen Austauschs, der die Verbindung zwischen der Steiermark und Wien auf eine festliche Art zelebrierte.

Fotos: Verein der Steirer in Wien/Ludwig Schedl