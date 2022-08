In Graz wird das Aufsteirern-Festival den perfekten Rahmen für den Weltrekordversuch bieten.

Graz will beim Aufsteirern den größten Walzer der Welt tanzen

Heuer soll beim Aufsteirern-Festival gemeinsam mit „Let’s go Graz“ und den steirischen Tanzschulen ein Rekord fallen: Am 18. September um 11:30 Uhr will Graz den größten Walzer der Welt tanzen. Mindestens 1.600 Tanzpaare werden dafür benötigt. Der derzeitige Weltrekord stammt aus Triest, wo 1.598 Paare gemeinsam getanzt haben.

Der Weltrekordversuch wird auf der Passamtwiese statt finden.

Ab 10:30 Uhr findet am Sonntag das Warm-Up im Stadtpark statt. Dieses übernehmen die Grazer Tanzschulen. Zwei Gruppen stimmen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Live-Musik ein.

Organisiert wird der Weltrekordversuch von den steirischen Tanzschulen. Der Obmann der Tanzlehrer Steiermark, Pierre Gider, erklärt:

Es sind keine großen Tanzkenntnisse erforderlich. Um mitzumachen, braucht man nichts, außer die Freude gemeinsam einen Walzer zu tanzen. Auch der einfache Pendelwalzer ist erlaubt. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Projekt aus dem Sportjahr, das wegen COVID im vergangenen Jahr nicht möglich war, heuer nachholen können.

Damit alles gut dokumentiert ist, wird um Anmeldung auf der Website der Stadt Graz gebeten.

Laut den Aufsteirern Veranstaltern gibt es im heurigen Jahr einen Volkstanzschwerpunkt mit zahlreichen Angeboten und Acts. Ein besonderes Highlight wird die Polka Night im Burghof am Samstag Abend. Der Weltrekordversuch auf der Passamtswiese passe somit perfekt in das Programm. Das Aufsteirern-Team freut sich, wenn möglichst viele Tanzpaare auch in Tracht kommen.

Wir haben mit ‚Let’s go Graz‘ schon viele Menschen bewegt und begeistert. Außerdem ist Graz eine sehr starke Tanzstadt. Wir haben 11 Tanzschulen und 3 starke Tanzvereine mit über 900 Mitgliedern. Darüber hinaus eine einzigartige Maturaballkultur, die auch die Jugend zum Tanzen animiert. Die Grundlagen sind also da, jetzt müssen wir sie noch aufs Tanzparkett bringen.

zeigt sich Sportstadtrat Kurt Hohensinner zuversichtlich.

Foto: Stadt Graz/Fischer