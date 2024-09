Aufsteirern 2024 in Graz abgesagt – Die Gründe

Die Veranstalter verkündeten heute, dass das diesjährige Aufsteirern Festival in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden für das gesamte Wochenende aufgrund der aktuellen Wetterprognose abgesagt werden muss.

Die extreme Wetterlage sowie der anhaltend starke Wind machen eine sichere Durchführung der Veranstaltung unmöglich. Auch eine gefahrlose Anreise für die Gäste könne unter diesen Umständen nicht gewährleistet werden.

Hier ein Rückblick:

Der Regen hört bis Mittag auf, was bleibt ist der Nordföhn. Dieser weht in den kommenden 24 Stunden böenartig mit Maxima zwischen 50 km/h am südlichen Stadtrand und 80 km/h in den Regionen Richtung Schöckl. Vereinzelt sind dadurch Schadstellen möglich. Von morgen Samstag bis Sonntag legt der Wind noch etwas zu (70 bis knapp 100 km/h).

Bürgermeisterin Elke Kahr und Vizebürgermeisterin Judith Schwentner bedauern dies in einer Aussendung, auch wenn die Entscheidung angesichts der Prognosen ohne Alternative war.

Bürgermeisterin Elke Kahr: „Bei möglichen Windgeschwindigkeiten bis zu 100 km/h am Wochenende bitte ich alle Grazerinnen und Grazer, in den nächsten Tagen aufmerksam die Nachrichten zu verfolgen und unnötige Risiken zu vermeiden. Dass zahlreiche Veranstaltungen abgesagt werden, darunter das Aufsteirern, ist sehr bedauerlich. Ich danke allen für ihr Verständnis und den Veranstaltern und Mitarbeitern für ihr Engagement.“

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner: „Es tut uns für die vielen Besucher:innen, die zum Aufsteirern nach Graz kommen wollten, und die Wirtschaftstreibenden sehr leid. Die Wettersituation und mögliche Extremwetterereignisse am Wochenende machen die Absage leider unumgänglich. Es ist traurig, weil sich so viele Leute darauf gefreut haben, aber die Sicherheit geht natürlich vor.“

Die zuständigen Stellen der Stadt sind laut eigenen Angaben auf die Lage gut vorbereitet. Die Bürgermeisterin hat das Sozialamt gebeten, besonders auf obdachlose Menschen im öffentlichen Raum zu achten.