Sommer im April – Zahlreiche Ausflügler unterwegs

Nachdem es gestern in Graz bereits 28 Grad gehabt hat, werden auch heute Sonntag bis zu 28 Grad vorhergesagt. Temperaturen wie im Sommer, aber bereits Anfang April. Wir waren mit der Kamera im Stadtpark unterwegs:

Durch die Klimaerwärmung treten sehr warme Wetterlagen immer früher auf. Die 30-Grad-Marke wird mittlerweile auch in durchschnittlichen Jahren deutlich früher erreicht als noch vor einigen Jahrzehnten.

Die milde Südströmung bringt aktuell wieder Saharastaub nach Europa. Die Möglichkeit, dass die 30-Grad-Marke heute tatsächlich erreicht wird, hängt vor allem von der Konzentration des Saharastaubs in der Luft ab, der am Sonntag erwartet wird. Experten sagen jedoch, dass eine erhöhte Staubkonzentration zu einer leichten Abkühlung führen könnte.

Laut Geosphere Austria gab es einen Hitzetag mit mindestens 30 Grad so früh im Jahr noch nie in Österreichs Messgeschichte und es wäre zehn Tage früher als beim bisherigen Rekord. Den bisher frühesten 30er gab es am 17. April 1934 in der Stadt Salzburg. Der zweit früheste Termin für einen Hitzetag in Österreich war am 20. April 2018, ebenfalls in der Stadt Salzburg.

Aktualisierung 19:20 Uhr: Bruck an der Mur war heute laut Geosphere der erste 30er des Jahres in Österreich.