Polarlichter über Graz – Nachthimmel pink magenta gefärbt

In der Nacht auf Samstag waren in vielen Regionen Österreichs violette Polarlichter zu sehen. Grund für die Nordlichter sind Sonnenstürme, die auf das Magnetfeld der Erde treffen. Wir haben uns die Bilder vom Schloßberg der Stadt Graz Webcam angesehen, und nach unserer Ansicht tatsächlich Polarlichter über Graz entdeckt. Hast du welche gesehen?

Wenn ich raten müsste, hat die #Webcam am Schloßberg heute Nacht #Polarlichter über #Graz (rechts oben) aufgezeichnet. Zur Kontrolle hat die Aufnahme zur gleichen Zeit am Vortag keine Art von Farbverfälschung aufzeichnet (erstes Bild). Was meint ihr? @SeverinKann #Nordlichter pic.twitter.com/09TJJpSnUa

