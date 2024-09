Verschärfte Verkehrslage durch Wetterumschwung in Österreich

Mit dem Ende der Sommerferien in Österreich und Deutschland ist der Höhepunkt der Verkehrsbelastung auf den klassischen Urlauberrouten zwar vorbei, der Rückreiseverkehr auf der A 9 Pyhrn-, der A 10 Tauern- und der A 13 Brennerautobahn vor allem Richtung Norden ist aber am kommenden Wochenende nach wie vor stark. Verschärft werden könnte die Verkehrslage durch den Wetterumschwung in ganz Österreich.

Die Wetterprognosen zeigen aktuell sogar die Möglichkeit, dass es auf den höher gelegenen Streckenabschnitten in den kommenden Stunden und Tagen unter Umständen zu Schneefällen kommen kann. Die ASFINAG ist in den Autobahnmeistereien speziell in den Bereichen Tauernregion, Brennerautobahn und Arlberg Schnellstraße für alle Fälle vorbereitet. Die dortigen Winterdienst-Mannschaften sind in Bereitschaft, ausreichend Streusalz sowie Räumfahrzeuge entsprechend vorbereitet.

Intensiver Regen und Schneefälle bis Niederösterreich

Murenabgänge und Überflutungen und sogar Schnee in Niederösterreich – laut aktueller Prognose sind in Teilen Österreichs sogar Regenmengen von bis zu 300 Litern pro Quadratmeter in den kommenden vier Tagen möglich. Die ASFINAG appelliert daher, bei Schneefall keinesfalls mit Sommerreifen zu fahren, Autofahrten wenn möglich zu verschieben beziehungsweise das Fahrverhalten an die jeweiligen Verhältnisse anzupassen: unbedingt ausreichend Sicherheitsabstand halten sowie auf das Tempo achten!

Die prognostizierten Niederschläge verschärfen zudem die Verkehrslage aufgrund der wieder begonnenen Sanierungsarbeiten auf der A 10 Tauernautobahn. Das gilt insbesondere für den Tunnel-Baustellenbereich zwischen Golling und Werfen, wo es zu deutlichen Verzögerungen kommen kann. Die ASFINAG rät dazu, die Verkehrssituation vor Fahrtantritt etwa über die Webcams zu überprüfen.

Nächtliche Tunnelsperren

An- und Abreise der Fans der Band „Böhse Onkelz“ am Samstag, den 14. September, könnte rund um Wels zu Verkehrsbehinderungen führen. Erwartet werden 40.000 Fans, vor allem bei den Anschlussstellen Wels-Ost und Wels-West kann es zu Verzögerungen kommen.

Und von Montag, 16. September bis Freitag, 20. September, findet im Bosrucktunnel auf der A 9 Pyhrnautobahn eine Systemumstellung der Tunnelsteuerung statt. Daher kommt es nachts zwischen 20 Uhr und spätestens 5 Uhr zu Totalsperren beider Fahrtrichtungen zwischen Liezen und Spital/Pyhrn. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die parallel verlaufende B138 über den Pyhrnpass umgeleitet.

Gearbeitet wird auch in den A 9-Tunnel Wald und Pretallerkogel in der Obersteiermark. Bis 8. Oktober werden Beleuchtung und Funksystem instandgesetzt. Zwischen 20 Uhr und 5 Uhr früh ist die A 9 daher zwischen Treglwang und Kalwang gesperrt, der Verkehr wird über die parallel verlaufende B113 umgeleitet.