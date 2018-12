Tanzschulen in Graz: Tanzen ist Sport und Lebensgefühl

Tanzen ist gesund!

Heutigesind bunt und modern aufgestellt, sie werben über Website und Social-Media-Kanäle, können sich teilweise vor Anfragen kaum retten. Das Tanzen ist wieder modern; oder war es nie wirklich out?

Tanzen ist Sport und Lebensgefühl. Sich zu Musik im Kreise drehen, ist bekanntermaßen gesund, fördert und fordert das Herz-Kreislauf-System sowie das Gedächtnis, unsere kognitiven Fähigkeiten, das Gleichgewicht und vieles mehr. Die Medizin kennt noch gar nicht alle positiven Effekte des Tanzens. Und es macht natürlich Spaß! Wer tanzt, lächelt und lacht automatisch. Es werden Glückshormone ausgeschüttet, wenn wir uns biegen, wenden und uns dem Rhythmus der Musik anpassen.

Was lerne ich in der Tanzschule?

In der Disco kann ohne feste Schrittfolgen getanzt werden. Doch wie steht es mit Tanzschulen? Es gibt sie seit gefühlten Ewigkeiten, doch den Staub vergangener Zeiten haben sie längst abgeschüttelt. Standard und Latein werden immer noch unterrichtet, daneben bieten viele vom Hip-Hop über Line Dance bis zum Stepptanz die unterschiedlichsten Tanzarten in Graz an; auch Zumba hat vielerorts Einlass gefunden.

Natürlich gibt es praktisch überall ein spezielles Hochzeitstanzangebot für alle, die an ihrem großen Tag eine besonders gute Figur machen wollen. Auch Kurse für gleichgeschlechtliche Paare sind im Angebot. So ist für jeden etwas dabei. Wer keinen Partner hat, besucht einen Singlekurs oder lässt sich einen in der Tanzschule stellen.

Tanzschulen in Graz: Worauf achten?

Warum in die Tanzschule, wenn ich alles auf Youtube sehen kann?

Eineerkennt man daran, dass sie beispielsweise Mitglied im Landesverband ist und ihre Trainer entsprechend lizenziert sind und immer wieder zu Weiterbildungen gehen. In Österreich ist es der ÖTSV. Das Angebot einer Tanzschule in Graz ist am besten breit und sie achtet darauf, dass die Gäste Spaß an den Kursen haben, während gleichzeitig eine hohe Qualität in der Sache vermittelt wird.

Natürlich kann man auf YouTube auch ein bisschen tanzen lernen, aber es ist etwas ganz anderes, in einem großen Saal mit Spiegeln zu üben, einen Trainer direkt als Ansprechpartner zu haben und entsprechend dem eigenen Niveau gefördert zu werden. Fragen zum richtigen Tanzen werden sofort beantwortet, kleine Fehler, die man sonst nicht bemerken würde, unmittelbar korrigiert.

Welche Vorteile hat Privatunterricht?

Wer möchte, kann Privatstunden nehmen und eine exklusive Beratung und Betreuung genießen. Sie sind etwas teurer als der Gruppenunterricht, jedoch gerade für Menschen, die sich ansonsten genieren, oder für Paare, die kurz vor einem Wettkampf stehen, bestens geeignet.

Bei einem Maturaball kommt es darauf an, wie anspruchsvoll er gestaltet wird. Wer gern einen Wiener Walzer oder einen Foxtrott zeigen möchte, sollte rechtzeitig vorher einen Kurs in einer der Grazer Tanzschulen besuchen oder zumindest ein paar Stunden nehmen. Es schadet nicht, tanzen zu können, im Gegenteil.

Sofort Tanzschuhe kaufen?

Die Anschaffungskosten für den Tanzsport sind zunächst kaum vorhanden. Man kann erst einmal in Alltagskleidung und ohne spezielle Tanzschuhe trainieren. Die Schuhe müssen vor allem sicher am Fuß sitzen und auf dem Parkettboden, den die meisten Räume haben, gut rutschen, sodass Drehungen möglich sind.

Wer allerdings dauerhafter trainiert, schafft sich bald Tanzschuhe an, denn sie sind nicht nur schick, sondern auch sehr praktisch, weil sie alle Anforderungen erfüllen. Bei manchen anderen modernen Tänzen wie Modern Dance, Breakdance oder Jazz werden sie allerdings nicht benötigt.

